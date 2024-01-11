ЗСУ за допомогою західної ППО знищили 26 вертольотів та 12 літаків за добу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що завдяки далекобійній зброї, яку Україна отримала від західних партнерів, ЗСУ за одну добу знищили 38 одиниць ворожої авіації.

Результати західної ППО

Зеленський під час зустрічі із представниками балтійських ЗМІ розповів про результативність західної зброї.

Партнери знають, що за допомогою деякої далекобійної зброї, яку вони нам дали, ми знищили 26 вертольотів за добу. Ще 12 літаків, які піднімалися та били потім ракетами, проти яких ці системи й працювали — ми 12 знищили за раз. Просто було чим. Поширити

Водночас він не уточнював, про яку зброю йдеться, проте союзники мають зрозуміти, про що йдеться.

Також він сказав, якби західні партнери дали Україні більше засобів ППО, то українці б не гинули від масованих ракетних ударів Росії з використанням балістики.

А як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що у тебе є десятки таких систем (Patriot), а Україні якби дали сьогодні 7 систем, то люди в Харкові, в Херсоні, в Одесі не гинули б? Можна з цим нормально жити? Поширити

Зеленський про ситуацію на фронті

Президент зазначив, що ситуація на фронті дуже складна — Україні не вистачає зброї.