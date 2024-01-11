ЗСУ за допомогою західної ППО знищили 26 вертольотів та 12 літаків за добу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що завдяки далекобійній зброї, яку Україна отримала від західних партнерів, ЗСУ за одну добу знищили 38 одиниць ворожої авіації.
Результати західної ППО
Зеленський під час зустрічі із представниками балтійських ЗМІ розповів про результативність західної зброї.
Водночас він не уточнював, про яку зброю йдеться, проте союзники мають зрозуміти, про що йдеться.
Також він сказав, якби західні партнери дали Україні більше засобів ППО, то українці б не гинули від масованих ракетних ударів Росії з використанням балістики.
Зеленський про ситуацію на фронті
Президент зазначив, що ситуація на фронті дуже складна — Україні не вистачає зброї.
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