На думку старшої наукової співробітниці Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джейд Макглінн, військово-політичне керівництво РФ може намагатись виснажити запаси ракет до ППО Patriot в України.

Що відомо про плани РФ щодо послаблення ППО України

Макглінн підкреслила, що останні масовані ракетні атаки армії РФ по Україні виявились дуже руйнівними, однак могли переслідувати і іншу ціль.

Зокрема, аналітик зазначила, що військово-політичне керівництво РФ може мати на меті не тільки ураження певних об’єктів в Україні під час масованих ракетних атак, але й намагатись змусити українських військових витратити максимальну кількість ракет до американських комплексів ППО Patriot.

Макглінн зазначила, що за відсутності захисту, який надають системи ППО Patriot авіація злочинної армії РФ та ворожі дрони діятимуть набагато сміливіше.

При цьому автори матеріалу зазначають, що злочинне керівництво РФ обрало вдалий час для масованих ракетних атак по Україні, оскільки у разі відмови Конгресу США від схвалення подальшої допомоги Києву поставки ракет до комплексів Patriot можуть припинитись.

Patriot, безумовно, знаходяться в центрі уваги російської пропаганди всередині країни, - зазначає Макглінн. Поширити

Що відомо про спроби армії РФ зруйнувати ППО України

Таке твердження також підтримав головний кореспондент The Wall Street Journal з міжнародних справ Ярослав Трофімов.

На його думку, військове керівництво РФ розраховує спочатку виснажити запаси ракет для комплексів Patriot в Україні, а потім знищити і їх самі.

Україні передали п'ять ракетних батарей Patriot зі США, Німеччини та Нідерландів. Вони можуть відстежувати 100 цілей на відстані 60 миль, і їм приписують знищення багатьох російських ракет, включаючи модель, яку, за словами Росії, неможливо зупинити, а також російські літаки.

Макглінн сказала, що події в Конгресі пояснюють, чому Росія чекала до кінця грудня, щоб почати свої великі загороджувальні удари.

Кейр Джайлс, російський аналітик аналітичного центру Chatham House, був більш скептичним у розмові з Business Insider.

Він сказав, що Росія, ймовірно, проводить ракетну кампанію в свої власні терміни і знає, що "буде обмежена кількість поставок з-за кордону, що б не трапилося, з перекриттям крана США або без нього".

Але він сказав, що відсутність гарантованої підтримки США значно ускладнює ситуацію для України, змушуючи приймати важкі рішення про те, коли використовувати свою оборону.