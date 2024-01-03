Рада Україна-НАТО проведе термінове засідання через ракетні атаки РФ по Україні

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Рада Україна-НАТО проведе термінове засідання через останні масовані ракетні атаки злочинної армії РФ.
Що відомо про термінове засідання Ради Україна-НАТО
Кулеба зазначив, що у НАТО підтримали запит України на проведення термінового засідання через наслідки хвилі останніх масованих ракетних атак злочинної армії РФ.
За його словами, це є "важливим сигналом" євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору.
Що відомо про загрозу президентства Трампа у США для України
За словами Дмитра Кулеби, у разі потенційного обрання президентом США Дональда Трампа негативних наслідків стосовно допомоги Україні можна уникнути, якщо знайти правильний підхід.
Кулеба також відкинув ймовірність якихось домовленностей із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, чи Трампом, чи іншим американським лідером.
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