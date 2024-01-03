Рада Україна-НАТО проведе термінове засідання через ракетні атаки РФ по Україні

Тому Трамп — це людина, з якою можна працювати, потрібно просто вміти з ним працювати. Якщо він дійде до виборів і якщо він у них переможе, він буде абсолютно іншим, ніж президент Джо Байден, якому ми надзвичайно за все вдячні. Є дуже багато "якщо", але Україна не повинна нічого боятися, жодних виборів і жодних чинних або майбутніх політиків, - підкреслив Кулеба.