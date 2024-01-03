Рада Україна-НАТО проведе термінове засідання через ракетні атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада Україна-НАТО проведе термінове засідання через ракетні атаки РФ по Україні

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба
Read in English

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Рада Україна-НАТО проведе термінове засідання через останні масовані ракетні атаки злочинної армії РФ. 

Що відомо про термінове засідання Ради Україна-НАТО

Кулеба зазначив, що у НАТО підтримали запит України на проведення термінового засідання через наслідки хвилі останніх масованих ракетних атак злочинної армії РФ.

Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України, - підкреслив глава МЗС.

За його словами, це є "важливим сигналом" євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору.

Що відомо про загрозу президентства Трампа у США для України

За словами Дмитра Кулеби, у разі потенційного обрання президентом США Дональда Трампа негативних наслідків стосовно допомоги Україні можна уникнути, якщо знайти правильний підхід.

Трамп сприймається завдяки своїм, я би сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації і фразам. Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп — Javelin. Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6? Трамп. Хто воював із "Північним потоком-2" і наклав санкції на відоме, але вже підзабуте судно Fortuna, яке прокладало цей трубопровід? Це був Трамп, - нагадав глава МЗС.

Кулеба також відкинув ймовірність якихось домовленностей із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, чи Трампом, чи іншим американським лідером.

Тому Трамп — це людина, з якою можна працювати, потрібно просто вміти з ним працювати. Якщо він дійде до виборів і якщо він у них переможе, він буде абсолютно іншим, ніж президент Джо Байден, якому ми надзвичайно за все вдячні. Є дуже багато "якщо", але Україна не повинна нічого боятися, жодних виборів і жодних чинних або майбутніх політиків, - підкреслив Кулеба.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Винищувачі НАТО за рік злітали понад 300 разів для перехоплення літаків РФ
Винищувач
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Масовані атаки РФ на Україну — з'явилася реакція НАТО
Єнс Столтенберг
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чотири країни НАТО замовили для себе 1000 ракет для ЗРК Patriot
Patriot

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм