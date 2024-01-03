Чотири країни НАТО замовили для себе 1000 ракет для ЗРК Patriot

Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot з покращеним наведенням.
Країни НАТО закупають до 1000 ракет Patriot
Пресофіцер НАТО Маттіас Айхенляуб повідомив, що союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни Росії проти України.
Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) повідомило, що підтримає коаліцію країн, до якої входять Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, з контрактом на загальну кількість до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T).
Виробництво ракет розмістять на півдні Німеччини, де вже обслуговують Patriot.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що ця нова виробнича лінія показує, що міжнародне оборонне співробітництво забезпечує конкретні успіхи.
Що відомо про ЗРК Patriot
ЗРК Patriot можуть бути використані для нейтралізації літаків, вертольотів, швидкісних балістичних і крилатих ракет на великих відстанях.
Виробляється американським оборонним підрядником Raytheon Technologies.
Системи Patriot були продані збройним силам Нідерландів, Польщі, Німеччини, Японії, Ізраїлю, Саудівської Аравії, Кувейту, Тайваню, Греції, Іспанії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Румунії та Швеції.
18 квітня 2023 року офіційно офіційно стало відомо про прибуття першого комплексу до України.
У травні 2023 року ЗРК Patriot вперше збив гіперзвукову російську ракету Х-47 «Кинджал».
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