Чотири країни НАТО замовили для себе 1000 ракет для ЗРК Patriot

Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot з покращеним наведенням.

Країни НАТО закупають до 1000 ракет Patriot

Пресофіцер НАТО Маттіас Айхенляуб повідомив, що союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни Росії проти України.

Оцінена в 5,5 мільярда доларів, це одна з найбільших закупівель в історії Агентства НАТО із закупівель та постачання (NSPA). Поширити

New: #NATO Allies group together to buy up to 1,000 Patriot air defence missiles amid Russia’s war on Ukraine.



Valued at $ 5,5 billion, this is one of the biggest-ever purchases by NATO’s Support & Procurement Agency - @NSPA_NATO More: https://t.co/fNmF4hHewe pic.twitter.com/l56nkMTUe5 — Matthias Eichenlaub (@MattEichenlaub) January 3, 2024

Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) повідомило, що підтримає коаліцію країн, до якої входять Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, з контрактом на загальну кількість до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T).

Агентство уклало контракт на виробництво та постачання з COMLOG, спільним підприємством Raytheon, компаніями RTX (NYSE: RTX) та MBDA. Для забезпечення виробництва та постачання COMLOG розширить виробничі потужності з випуску ракет GEM-T в Європі. Поширити

Виробництво ракет розмістять на півдні Німеччини, де вже обслуговують Patriot.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що ця нова виробнича лінія показує, що міжнародне оборонне співробітництво забезпечує конкретні успіхи.

У найближчому майбутньому разом з нашими європейськими партнерами та промисловістю ми продовжуватимемо шукати шляхи збільшити виробничі потужності. Через війну в Україні та зростаючій загрозі та конфліктам у всьому світі, це вкрай необхідно. Поширити

Europa gaat zelf 1.000 Patriot-luchtverdedigingsraketten produceren. Dit laat zien dat Europese samenwerking zorgt voor concrete successen. Eén deel van de raketten gaat naar 🇳🇱. Zo houden we onze voorraad op peil.https://t.co/vpmTF7tqhR — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) January 3, 2024

Що відомо про ЗРК Patriot

ЗРК Patriot можуть бути використані для нейтралізації літаків, вертольотів, швидкісних балістичних і крилатих ракет на великих відстанях.

Виробляється американським оборонним підрядником Raytheon Technologies.

Системи Patriot були продані збройним силам Нідерландів, Польщі, Німеччини, Японії, Ізраїлю, Саудівської Аравії, Кувейту, Тайваню, Греції, Іспанії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Румунії та Швеції.

18 квітня 2023 року офіційно офіційно стало відомо про прибуття першого комплексу до України.

У травні 2023 року ЗРК Patriot вперше збив гіперзвукову російську ракету Х-47 «Кинджал».