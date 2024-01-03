Четыре страны НАТО заказали для себя 1000 ракет для ЗРК Patriot
Категория
Мир
Дата публикации

Четыре страны НАТО заказали для себя 1000 ракет для ЗРК Patriot

Patriot
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Германия, Нидерланды, Румыния и Испания заключили соглашение о закупке до тысячи ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot с улучшенной наводкой.

Страны НАТО закупают до 1000 ракет Patriot

Пресофицер НАТО Маттиас Айхенляуб сообщил, что союзники по НАТО объединяются для закупки до 1000 ракет ПВО Patriot на фоне войны России против Украины.

Оцененная в 5,5 миллиарда долларов, это одна из самых больших закупок в истории Агентства НАТО по закупкам и поставкам (NSPA).

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) сообщило, что поддержит коалицию стран, в которую входят Германия, Нидерланды, Румыния и Испания, с контрактом на общее количество до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T).

Агентство заключило контракт на производство и поставку с COMLOG, совместным предприятием Raytheon, компаниями RTX (NYSE: RTX) и MBDA. Для обеспечения производства и снабжения COMLOG расширит производственные мощности по выпуску ракет GEM-T в Европе.

Производство ракет будет размещено на юге Германии, где уже обслуживают Patriot.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что эта новая производственная линия показывает, что международное оборонное сотрудничество обеспечивает конкретные успехи.

В ближайшем будущем, вместе с нашими европейскими партнерами и промышленностью, мы будем продолжать искать пути увеличить производственные мощности. из-за войны в Украине и растущей угрозы и конфликтов во всем мире это крайне необходимо.

Что известно о ЗРК Patriot

ЗРК Patriot могут использоваться для нейтрализации самолетов, вертолетов, скоростных баллистических и крылатых ракет на больших расстояниях.

Производится американским оборонным подрядчиком Raytheon Technologies.

Системы Patriot были проданы вооруженным силам Нидерландов, Польши, Германии, Японии, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, Тайваня, Греции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Румынии и Швеции.

18 апреля 2023 официально официально стало известно о прибытии первого комплекса в Украину.

В мае 2023 года ЗРК Patriot впервые сбил гиперзвуковую российскую ракету Х-47 «Кинжал».

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