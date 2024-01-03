Четыре страны НАТО заказали для себя 1000 ракет для ЗРК Patriot

Германия, Нидерланды, Румыния и Испания заключили соглашение о закупке до тысячи ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot с улучшенной наводкой.
Страны НАТО закупают до 1000 ракет Patriot
Пресофицер НАТО Маттиас Айхенляуб сообщил, что союзники по НАТО объединяются для закупки до 1000 ракет ПВО Patriot на фоне войны России против Украины.
Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) сообщило, что поддержит коалицию стран, в которую входят Германия, Нидерланды, Румыния и Испания, с контрактом на общее количество до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T).
Производство ракет будет размещено на юге Германии, где уже обслуживают Patriot.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что эта новая производственная линия показывает, что международное оборонное сотрудничество обеспечивает конкретные успехи.
Что известно о ЗРК Patriot
ЗРК Patriot могут использоваться для нейтрализации самолетов, вертолетов, скоростных баллистических и крылатых ракет на больших расстояниях.
Производится американским оборонным подрядчиком Raytheon Technologies.
Системы Patriot были проданы вооруженным силам Нидерландов, Польши, Германии, Японии, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, Тайваня, Греции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Румынии и Швеции.
18 апреля 2023 официально официально стало известно о прибытии первого комплекса в Украину.
В мае 2023 года ЗРК Patriot впервые сбил гиперзвуковую российскую ракету Х-47 «Кинжал».
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