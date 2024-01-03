Четыре страны НАТО заказали для себя 1000 ракет для ЗРК Patriot

Германия, Нидерланды, Румыния и Испания заключили соглашение о закупке до тысячи ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot с улучшенной наводкой.

Страны НАТО закупают до 1000 ракет Patriot

Пресофицер НАТО Маттиас Айхенляуб сообщил, что союзники по НАТО объединяются для закупки до 1000 ракет ПВО Patriot на фоне войны России против Украины.

Оцененная в 5,5 миллиарда долларов, это одна из самых больших закупок в истории Агентства НАТО по закупкам и поставкам (NSPA). Поделиться

New: #NATO Allies group together to buy up to 1,000 Patriot air defence missiles amid Russia’s war on Ukraine.



Valued at $ 5,5 billion, this is one of the biggest-ever purchases by NATO’s Support & Procurement Agency - @NSPA_NATO More: https://t.co/fNmF4hHewe pic.twitter.com/l56nkMTUe5 — Matthias Eichenlaub (@MattEichenlaub) January 3, 2024

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) сообщило, что поддержит коалицию стран, в которую входят Германия, Нидерланды, Румыния и Испания, с контрактом на общее количество до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T).

Агентство заключило контракт на производство и поставку с COMLOG, совместным предприятием Raytheon, компаниями RTX (NYSE: RTX) и MBDA. Для обеспечения производства и снабжения COMLOG расширит производственные мощности по выпуску ракет GEM-T в Европе. Поделиться

Производство ракет будет размещено на юге Германии, где уже обслуживают Patriot.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что эта новая производственная линия показывает, что международное оборонное сотрудничество обеспечивает конкретные успехи.

В ближайшем будущем, вместе с нашими европейскими партнерами и промышленностью, мы будем продолжать искать пути увеличить производственные мощности. из-за войны в Украине и растущей угрозы и конфликтов во всем мире это крайне необходимо. Поделиться

Europa gaat zelf 1.000 Patriot-luchtverdedigingsraketten produceren. Dit laat zien dat Europese samenwerking zorgt voor concrete successen. Eén deel van de raketten gaat naar 🇳🇱. Zo houden we onze voorraad op peil.https://t.co/vpmTF7tqhR — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) January 3, 2024

Что известно о ЗРК Patriot

ЗРК Patriot могут использоваться для нейтрализации самолетов, вертолетов, скоростных баллистических и крылатых ракет на больших расстояниях.

Производится американским оборонным подрядчиком Raytheon Technologies.

Системы Patriot были проданы вооруженным силам Нидерландов, Польши, Германии, Японии, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, Тайваня, Греции, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Румынии и Швеции.

18 апреля 2023 официально официально стало известно о прибытии первого комплекса в Украину.

В мае 2023 года ЗРК Patriot впервые сбил гиперзвуковую российскую ракету Х-47 «Кинжал».