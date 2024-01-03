Масовані атаки РФ на Україну — з'явилася реакція НАТО

Керівництво НАТО, коментуючи посилення ракетного терору з боку РФ, заявило, що буде підтримувати Україну та захищатиме "кожен сантиметр Польщі".
У НАТО відреагували на нові удари РФ по Україні
Команда генсека Єнса Столтенберга звертає увагу на те, що члени Альянсу вже надали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони, а також обіцяє, що не буде на цьому зупинятися.
Альянс визнає загрозу для Польщі та інших країн блоку з боку РФ
За словами керівництва НАТО, воно не може ігнорувати ризики для членів організації, які межують з Україною та можуть стати жертвами агресивних ударів Росії.
Саме тому Альянс вирішив посилити свою присутність і готовність від Чорного до Балтійського моря, зокрема й в Польщі.
До слова, офіційна Варшава уже пригрозила Росії жорсткою відповіддю у разі нових провокацій з її боку.
Це сталося ще 29 грудня, коли російська ракета порушила польський повітряний простір та залетіли на 40 км вглиб країни.
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