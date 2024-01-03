Масовані атаки РФ на Україну — з'явилася реакція НАТО

Керівництво НАТО, коментуючи посилення ракетного терору з боку РФ, заявило, що буде підтримувати Україну та захищатиме "кожен сантиметр Польщі".

У НАТО відреагували на нові удари РФ по Україні

НАТО рішуче засуджує російські ракетні і безпілотні атаки на українських цивільних осіб, міста і селища. Це ще одна демонстрація спроби Путіна зламати рішучість України. Йому це не вдасться, – наголошує пресслужба блоку. Поширити

Команда генсека Єнса Столтенберга звертає увагу на те, що члени Альянсу вже надали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони, а також обіцяє, що не буде на цьому зупинятися.

НАТО продовжує підтримувати право України на самозахист від агресивної війни Росії. Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде необхідно, – заявили у НАТО. Поширити

Альянс визнає загрозу для Польщі та інших країн блоку з боку РФ

За словами керівництва НАТО, воно не може ігнорувати ризики для членів організації, які межують з Україною та можуть стати жертвами агресивних ударів Росії.

Саме тому Альянс вирішив посилити свою присутність і готовність від Чорного до Балтійського моря, зокрема й в Польщі.

Польща вже має понад 10 тисяч військовослужбовців Альянсу і значний військовий потенціал Альянсу, включаючи літаки НАТО, які захищають польське небо… НАТО і надалі оцінюватиме свою позицію і захищатиме кожен сантиметр Польщі, – йдеться в заяві союзу. Поширити

До слова, офіційна Варшава уже пригрозила Росії жорсткою відповіддю у разі нових провокацій з її боку.

Це сталося ще 29 грудня, коли російська ракета порушила польський повітряний простір та залетіли на 40 км вглиб країни.