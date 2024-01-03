Массированные атаки РФ на Украину — появилась реакция НАТО

Руководство НАТО, комментируя усиление ракетного террора со стороны РФ, заявило, что будет поддерживать Украину и будет защищать "каждый сантиметр Польши".

В НАТО отреагировали на новые удары РФ по Украине

НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских лиц, города и селения. Это еще одна демонстрация попытки Путина сломить решительность Украины. Ему это не удастся, – отмечает пресс-служба блока. Поделиться

Команда генсека Йенса Столтенберга обращает внимание на то, что члены Альянса уже предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны, а также обещает, что не будет на этом останавливаться.

НАТО продолжает поддерживать право Украины на самозащиту от агрессивной войны России. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько будет необходимо, – заявили в НАТО. Поделиться

Альянс признает угрозу Польше и другим странам блока со стороны РФ

По словам руководства НАТО, оно не может игнорировать риски для членов организации, граничащих с Украиной, которые могут стать жертвами агрессивных ударов России.

Именно поэтому Альянс решил усилить свое присутствие и готовность от Черного к Балтийскому морю, в том числе и в Польше.

В Польше уже находятся более 10 тысяч военнослужащих Альянса и значительный военный потенциал блока, включая самолеты НАТО, защищающие польское небо… НАТО будет и дальше оценивать свою позицию и защищать каждый сантиметр Польши, – сказано в заявлении союза. Поделиться

К слову, официальная Варшава уже пригрозила России жестким ответом в случае новых провокаций с ее стороны.

Это произошло еще 29 декабря, когда российская ракета нарушила польское воздушное пространство и залетела на 40 км вглубь страны.