Массированные атаки РФ на Украину — появилась реакция НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Массированные атаки РФ на Украину — появилась реакция НАТО

Йенс Столтенберг
Read in English
Читати українською
Источник:  RMF FM

Руководство НАТО, комментируя усиление ракетного террора со стороны РФ, заявило, что будет поддерживать Украину и будет защищать "каждый сантиметр Польши".

В НАТО отреагировали на новые удары РФ по Украине

НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских лиц, города и селения. Это еще одна демонстрация попытки Путина сломить решительность Украины. Ему это не удастся, – отмечает пресс-служба блока.

Команда генсека Йенса Столтенберга обращает внимание на то, что члены Альянса уже предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны, а также обещает, что не будет на этом останавливаться.

НАТО продолжает поддерживать право Украины на самозащиту от агрессивной войны России. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько будет необходимо, – заявили в НАТО.

Альянс признает угрозу Польше и другим странам блока со стороны РФ

По словам руководства НАТО, оно не может игнорировать риски для членов организации, граничащих с Украиной, которые могут стать жертвами агрессивных ударов России.

Именно поэтому Альянс решил усилить свое присутствие и готовность от Черного к Балтийскому морю, в том числе и в Польше.

В Польше уже находятся более 10 тысяч военнослужащих Альянса и значительный военный потенциал блока, включая самолеты НАТО, защищающие польское небо… НАТО будет и дальше оценивать свою позицию и защищать каждый сантиметр Польши, – сказано в заявлении союза.

К слову, официальная Варшава уже пригрозила России жестким ответом в случае новых провокаций с ее стороны.

Это произошло еще 29 декабря, когда российская ракета нарушила польское воздушное пространство и залетела на 40 км вглубь страны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Литвы описал сценарий вторжения России в НАТО
Гитанас Науседа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Истребители НАТО за год слетали более 300 раз для перехвата самолетов РФ
Истребитель
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Залет ракеты РФ на территорию Польши — появилась первая реакция НАТО
НАТО
Йенс Столтенберг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.