Массированные атаки РФ на Украину — появилась реакция НАТО

Руководство НАТО, комментируя усиление ракетного террора со стороны РФ, заявило, что будет поддерживать Украину и будет защищать "каждый сантиметр Польши".
В НАТО отреагировали на новые удары РФ по Украине
Команда генсека Йенса Столтенберга обращает внимание на то, что члены Альянса уже предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны, а также обещает, что не будет на этом останавливаться.
Альянс признает угрозу Польше и другим странам блока со стороны РФ
По словам руководства НАТО, оно не может игнорировать риски для членов организации, граничащих с Украиной, которые могут стать жертвами агрессивных ударов России.
Именно поэтому Альянс решил усилить свое присутствие и готовность от Черного к Балтийскому морю, в том числе и в Польше.
К слову, официальная Варшава уже пригрозила России жестким ответом в случае новых провокаций с ее стороны.
Это произошло еще 29 декабря, когда российская ракета нарушила польское воздушное пространство и залетела на 40 км вглубь страны.
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