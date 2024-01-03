Совет Украина-НАТО проведет срочное заседание из-за ракетных атак РФ по Украине

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Совет Украина-НАТО проведет срочное заседание из-за последних массированных ракетных атак преступной армии РФ.
Что известно о срочном заседании Совета Украина-НАТО
Кулеба отметил, что у НАТО поддержали запрос Украины на проведение срочного заседания из-за последствий волны последних массированных ракетных атак преступной армии РФ.
По его словам, это "важный сигнал" евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора.
Что известно об угрозе президентства Трампа в США для Украины
По словам Дмитрия Кулебы, в случае потенциального избрания президентом США Дональда Трампа негативных последствий помощи Украине можно избежать, если найти правильный подход.
Кулеба также отверг вероятность каких-либо договоренностей с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, Трампом или другим американским лидером.
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