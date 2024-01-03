Совет Украина-НАТО проведет срочное заседание из-за ракетных атак РФ по Украине

Поэтому Трамп – это человек, с которым можно работать, нужно просто уметь с ним работать. Если он дойдет до выборов и если он в них победит, он будет совершенно иным, чем президент Джо Байден, которому мы очень благодарны. Есть очень много "если", но Украина не должна ничего бояться, никаких выборов и никаких действующих или будущих политиков, – подчеркнул Кулеба.