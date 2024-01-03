Совет Украина-НАТО проведет срочное заседание из-за ракетных атак РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Совет Украина-НАТО проведет срочное заседание из-за ракетных атак РФ по Украине

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
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По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Совет Украина-НАТО проведет срочное заседание из-за последних массированных ракетных атак преступной армии РФ.

Что известно о срочном заседании Совета Украина-НАТО

Кулеба отметил, что у НАТО поддержали запрос Украины на проведение срочного заседания из-за последствий волны последних массированных ракетных атак преступной армии РФ.

Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины, – подчеркнул глава МИД.

По его словам, это "важный сигнал" евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора.

Что известно об угрозе президентства Трампа в США для Украины

По словам Дмитрия Кулебы, в случае потенциального избрания президентом США Дональда Трампа негативных последствий помощи Украине можно избежать, если найти правильный подход.

Трамп воспринимается благодаря своим, я бы сказал, ультрахаризматическим поступкам, своей репутации и фразам. Но кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп – Javelin. Кто приступил к программе бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6? Трамп. Кто воевал с "Северным потоком-2" и наложил санкции на известное, но уже подзабытое судно Fortuna, которое прокладывало этот трубопровод? Это был Трамп, – напомнил глава МИД.

Кулеба также отверг вероятность каких-либо договоренностей с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, Трампом или другим американским лидером.

Поэтому Трамп – это человек, с которым можно работать, нужно просто уметь с ним работать. Если он дойдет до выборов и если он в них победит, он будет совершенно иным, чем президент Джо Байден, которому мы очень благодарны. Есть очень много "если", но Украина не должна ничего бояться, никаких выборов и никаких действующих или будущих политиков, – подчеркнул Кулеба.

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