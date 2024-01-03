У Києві закінчили пошукові роботи після ракетного удару 29 грудня. Загинуло 30 людей

3 січня у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі, які тривали після масованої російської ракетної атаки 29 грудня.
У Києві звершили рятувальні роботи після атаки 29 грудня
ДСНС повідомляє, що у Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні.
За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій.
Загалом внаслідок атаки 29 грудня по Україні загинуло 53 людини, постраждало 170 людей, уражено 18 населених пунктів у 10 областях.
На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.
Ракетна атака 29 грудня: що відомо
Зранку 29 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні - атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків, Конотоп і Запоріжжя.
Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.
Росія використала 122 ракет та 36 ударних дронів. Сили ППО знищили 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 дронів.
Над Києвом збили понад 30 ворожих цілей. Через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.
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