У Києві закінчили пошукові роботи після ракетного удару 29 грудня. Загинуло 30 людей

3 січня у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі, які тривали після масованої російської ракетної атаки 29 грудня.

У Києві звершили рятувальні роботи після атаки 29 грудня

ДСНС повідомляє, що у Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні.

За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій.

Загалом внаслідок атаки 29 грудня по Україні загинуло 53 людини, постраждало 170 людей, уражено 18 населених пунктів у 10 областях.

На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.

Ракетна атака 29 грудня: що відомо

Зранку 29 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні - атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків, Конотоп і Запоріжжя.

Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.

Росія використала 122 ракет та 36 ударних дронів. Сили ППО знищили 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 дронів.

Над Києвом збили понад 30 ворожих цілей. Через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.