В Киеве окончили поисковые работы после ракетного удара 29 декабря. Погибли 30 человек

3 января в Киеве завершили аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе, продолжавшиеся после массированной российской ракетной атаки 29 декабря.

В Киеве совершили спасательные работы после атаки 29 декабря

ГСЧС сообщает, что в Киеве погибли 30 человек, из них 1 человек скончался в больнице.

За время работ перемещено и вывезено 4 70 м куб. разрушенных строительных конструкций.

Всего в результате атаки 29 декабря по Украине погибли 53 человека, пострадали 170 человек, поражены 18 населенных пунктов в 10 областях.

На местах работало 700 спасателей и 145 единиц техники.

Ракетная атака 29 декабря: что известно

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине - атаковали Киев, Львов, Одессу, Днепр, Харьков, Конотоп и Запорожье.

Повреждены роддом, школы, торговый центр, станция метро, склады, многоэтажки и частные дома.

Россия использовала 122 ракет и 36 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 дронов.

Над Киевом сбили более 30 враждебных целей. Из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.