В Киеве окончили поисковые работы после ракетного удара 29 декабря. Погибли 30 человек
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве окончили поисковые работы после ракетного удара 29 декабря. Погибли 30 человек

ДСНС Украины
Киев
Читати українською

3 января в Киеве завершили аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе, продолжавшиеся после массированной российской ракетной атаки 29 декабря.

В Киеве совершили спасательные работы после атаки 29 декабря

ГСЧС сообщает, что в Киеве погибли 30 человек, из них 1 человек скончался в больнице.

За время работ перемещено и вывезено 4 70 м куб. разрушенных строительных конструкций.

Всего в результате атаки 29 декабря по Украине погибли 53 человека, пострадали 170 человек, поражены 18 населенных пунктов в 10 областях.

На местах работало 700 спасателей и 145 единиц техники.

Ракетная атака 29 декабря: что известно

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине - атаковали Киев, Львов, Одессу, Днепр, Харьков, Конотоп и Запорожье.

Повреждены роддом, школы, торговый центр, станция метро, склады, многоэтажки и частные дома.

Россия использовала 122 ракет и 36 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 дронов.

Над Киевом сбили более 30 враждебных целей. Из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве от взрыва повреждена станция метро "Лукьяновская", поезда едут без остановки
Виталий Кличко
Метро
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве, Одессе, Днепре и Львове есть погибшие и десятки раненых в результате ракетной атаки РФ
Днепр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Число погибших из-за российской атаки в Киеве возросло до 21
КГВА
обстрел

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.