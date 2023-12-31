Число погибших из-за российской атаки в Киеве возросло до 21

Из-под завалов в Шевченковском районе извлекли тела еще двух человек. Число погибших в результате ракетных обстрелов Киева 29 декабря увеличилось до 21.

В Киеве количество погибших из-за российской атаки возросло до 21

В воскресенье, 31 декабря, по состоянию на 10:50 стало известно, что число погибших в Киеве выросло до 21. Спасатели извлекли из-под завалов еще тела двух человек.

Погибших от российских ракет в Киеве уже 21. Спасатели извлекли из-под завалов еще два тела. Страшная трагедия для нашего города, – отметил начальник КМВА Сергей Попко. Поделиться

29 декабря россия запустила по Украине около 110 ракет

В общей сложности Россия атаковала 16 областей в течение суток. Удары получили Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Киевская, Луганская, Харьковская, Запорожская, Житомирская, Черкасская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Одесская, Херсонская.

В общей сложности враг выпустил 158 целей. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

1 января в Киеве объявили днем траура.

Сначала оккупанты традиционно атаковали «шахедами» с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Около 3.00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Всего – 18 самолетов, вышедших на рубеже пуска около 6.00 утра и запустивших не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, – сообщил Главком. Поделиться

По предварительным результатам этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БплА.

Силы и средства Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили:

27 ударных БпЛА Shahed-136/131

87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Погибли по меньшей мере 18, ранены 132. К тому же, по предварительным данным министра внутренних дел, было известно о по меньшей мере 12 погибших, 76 раненых.