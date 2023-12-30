РФ обстреляла Одессу из тактической авиации

Вечером 30 декабря российская авиация произвела обстрел Одессы управляемой ракетой Х-59, попавшей по территории одного из предприятий. Пострадавших нет.
Российская авиация обстреляла Одессу
Россияне вечером 30 декабря обстреляли из тактической авиации Одессу. Враг выпустил по городу ракету Х-59, попав в территорию одного из предприятий.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
Ракету россияне выпустили из самолета, заходившего из акватории Черного моря.
Сегодня после 17:00 в Одессе раздался взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе Одесской области.
Ракетный обстрел Одессы 29 декабря
Вчера 29 декабря во время массовых обстрелов Украины Одесса также оказалась под ракетным ударом российских войск.
Сначала город атаковали беспилотники. В частности, зафиксировано попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. Также обломки сбитого дрона повредили 17-этажное здание.
А утром в Одессу полетели ракеты, попавшие в жилые дома, в том числе в трехэтажный, в результате атаки погибли пятеро одесситов, также было известно о пострадавших, среди них двое детей – 6 и 8 лет.
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