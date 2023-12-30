РФ обстреляла Одессу из тактической авиации
Категория
Украина
Дата публикации

РФ обстреляла Одессу из тактической авиации

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
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Вечером 30 декабря российская авиация произвела обстрел Одессы управляемой ракетой Х-59, попавшей по территории одного из предприятий. Пострадавших нет.

Российская авиация обстреляла Одессу

Россияне вечером 30 декабря обстреляли из тактической авиации Одессу. Враг выпустил по городу ракету Х-59, попав в территорию одного из предприятий.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

Ракету россияне выпустили из самолета, заходившего из акватории Черного моря.

Из самолета тактической авиации, заходившего с акватории Черного моря, выпустили авиационную управляемую ракету Х-59, попавшую по территории одного из предприятий. К счастью, люди не пострадали, – рассказал Кипер.

Сегодня после 17:00 в Одессе раздался взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе Одесской области.

Ракетный обстрел Одессы 29 декабря

Вчера 29 декабря во время массовых обстрелов Украины Одесса также оказалась под ракетным ударом российских войск.

Сначала город атаковали беспилотники. В частности, зафиксировано попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. Также обломки сбитого дрона повредили 17-этажное здание.

А утром в Одессу полетели ракеты, попавшие в жилые дома, в том числе в трехэтажный, в результате атаки погибли пятеро одесситов, также было известно о пострадавших, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

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