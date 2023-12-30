РФ обстріляла Одесу з тактичної авіації
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ обстріляла Одесу з тактичної авіації

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Ракета

Увечері 30 грудня російська авіація здійснила обстріл Одеси керованою ракетою Х-59, яка влучила по території одного з підприємств. Постраждалих немає.

Російська авіація обстріляла Одесу

Росіяни ввечері 30 грудня обстріляли з тактичної авіації Одесу. Ворог випустив по місту ракету Х-59, влучивши в територію одного з підприємств.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Ракету росіяни випустили з літака, який заходив з акваторії Чорного моря.

З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустили авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств. На щастя, люди не постраждали, – розповів Кіпер.

Cьогодні після 17:00 в Одесі пролунав вибух. Перед цим у Повітряних силах попереджали про ракетну загрозу для Одеської області.

Ракетний обстріл Одеси 29 грудня

Вчора 29 грудня під час масового обстрілу України Одеса також опинилася під ракетним ударом російських військ.

Спочатку місто атакували безпілотники. Зокрема, зафіксовано влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. Також уламки збитого дрона пошкодили 17-поверховий будинок.

А вранці на Одесу полетіли ракети, які влучили в житлові будинки, у тому числі в триповерховий, внаслідок атаки загинули п'ятеро одеситів, також було відомо про постраждалих, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

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