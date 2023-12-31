Кількість загиблих через російську атаку у Києві зросла до 21

З-під завалів у Шевченківському районі дістали тіла ще двох людей. Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Києва 29 грудня збільшилася до 21.

У Києві кількість загиблих через російську атаку зросла до 21

У неділю, 31 грудня, станом на 10:50 стало відомо, що кількість загиблих у Києві зросла до 21. Рятувальники дістали з-під завалів ще тіла двох людей.

Загиблих від російських ракет в Києві вже 21. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла. Страшна трагедія для нашого міста, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко. Поширити

29 грудня росія запустила по Україні близько 110 ракет

Загалом Росія атакувала 16 областей протягом доби. Ударів зазнали Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Київська, Луганська, Харківська, Запорізька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Одеська, Херсонська.

Загалом ворог випустив 158 цілей. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

1 січня в Києві оголосили днем жалоби.

Спершу окупанти традиційно атакували «шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, – повідомив Головком. Поширити

За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

Сили та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили:

27 ударних БпЛА Shahed-136/131

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Загинули щонайменше 18, поранені 132. До того, за попередніми даними міністра внутрішніх справ, було відомо про щонайменше 12 загиблих, 76 поранених.