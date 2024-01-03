По мнению старшей научной сотрудницы Центра стратегических и международных исследований Джейд МакГлинн, военно-политическое руководство РФ может пытаться истощить запасы ракет в ПВО Patriot в Украине.

Что известно о планах РФ по ослаблению ПВО Украины

Макглинн подчеркнула, что последние массированные ракетные атаки армии РФ по Украине оказались очень разрушительными, однако могли преследовать и другую цель.

В частности, аналитик отметила, что военно-политическое руководство РФ может преследовать не только поражение определенных объектов в Украине во время массированных ракетных атак, но и пытаться заставить украинских военных потратить максимальное количество ракет к американским комплексам ПВО Patriot.

Макглинн отметила, что при отсутствии защиты, предоставляемой системой ПВО Patriot, авиация преступной армии РФ и вражеские дроны будут действовать гораздо смелее.

При этом авторы материала отмечают, что преступное руководство РФ выбрало удачное время для массированных ракетных атак по Украине, поскольку в случае отказа Конгресса США от одобрения дальнейшей помощи Киеву поставки ракет в комплекс Patriot могут прекратиться.

Patriot, безусловно, находится в центре внимания российской пропаганды внутри страны, – отмечает Макглинн. Поделиться

Что известно о попытках армии РФ разрушить ПВО Украины

Такое утверждение также поддержал главный корреспондент The Wall Street Journal по международным делам Ярослав Трофимов.

По его мнению, военное руководство РФ рассчитывает сначала измотать запасы ракет для комплексов Patriot в Украине, а затем уничтожить и их сами.

Украине было передано пять ракетных батарей Patriot из США, Германии и Нидерландов. Они могут отслеживать 100 целей в 60 милях, и им приписывают уничтожение многих российских ракет, включая модель, которую, по словам России, невозможно остановить, а также российские самолеты.

Макглин сказала, что события в Конгрессе объясняют, почему Россия ждала до конца декабря, чтобы начать свои большие заградительные удары.

Кейр Джайлс, российский аналитик аналитического центра Chatham House, был более скептичен в разговоре с Business Insider.

Он сказал, что Россия, вероятно, проводит ракетную кампанию в свои собственные сроки и знает, что "будет ограничено количество поставок из-за границы, что бы ни случилось, с перекрытием крана США или без него".

Но он сказал, что отсутствие гарантированной поддержки США значительно усложняет ситуацию для Украины, заставляя принимать трудные решения о том, когда использовать свою оборону.