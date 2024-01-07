Україна успішно обходить російську ППО і вражає цілі у Криму — аналітики

Українські війська проводять багатоденну кампанію з нанесення ударів по російських військових об'єктах у Криму і вже успішно вразили кілька цілей у різних районах півострову.

Аналітики проаналізували атаки України у Криму

У звіті нагадують, що в ніч з 5 на 6 січня українські Сили оборони вдарили чотирма крилатими ракетами Storm Shadow по адміністративній будівлі на російському аеродромі "Саки" біля селища Новофедорівка у Криму.

Міноборони Росії повідомило, що в ніч з 5 на 6 січня російські сили знищили п'ять українських безпілотників і чотири ракети над Чорним морем і Кримом. А 6 січня - шість українських ракет "Нептун" над північно-західною частиною Чорного моря.

Командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за успішне ураження цілей на аеродромі "Саки", але не уточнив, чи йдеться про українські удари 4, 5 або 6 січня. Він опублікував супутникові знімки, на яких видно ціль успішного українського удару по аеродрому "Саки". В ISW зазначили, що наразі не можуть ідентифікувати ціль. Поширити

Головне управління військової розвідки Міноборони України повідомило, що ГУР, ВПС України та українські війська провели комплексну спецоперацію, під час якої 4 січня було завдано удару по російських радіолокаційних позиціях на аеродромі "Саки" і складу техніки поблизу Гришиного (60 км на північний схід від Євпаторії). ГУР опублікувало супутникові знімки, на яких зображені пошкодження вказаного російського складу боєприпасів.

Українські офіційні особи та джерела повідомляють, що починаючи з 4 січня, Збройні сили також завдали ударів по радіолокаційній системі протиповітряної оборони та центру зв'язку в Євпаторії, що відповідальний за координацію операцій російської ППО в окупованому Криму. Також були атаковані склади боєприпасів біля Первомайського (82 км на північ від Сімферополя) та російському командному пункту під Севастополем.

Ці повідомлення вказують на те, що українські ракети та безпілотники проникають крізь російську систему протиповітряної оборони в окупованому Криму та успішно вразили деякі намічені цілі. Пов'язаний з Кремлем відомий російський військовий блогер повідомив, що Сили оборони завдають ударів, спрямованих на послаблення російської системи ППО над окупованим Кримом, - йдеться у звіті ISW. Поширити

Наразі ISW не оцінює мету нинішньої української кампанії із завдання ударів по російських тилових районах в окупованому Криму.

Там нагадали, що влітку 2023 року українські війська провели ударну кампанію проти російської військової інфраструктури, штабів, логістичних маршрутів та об'єктів Чорноморського флоту, яка витіснила російські військово-морські операції із західної частини Чорного моря і мала на меті послабити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для оборонних операцій на півдні України.

Удари Сил оборони по об'єктах в Криму

4 січня у тимчасово окупованих Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські загарбники перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що біля окупованого Севастополя уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Також у мережі повідомляли, що в Євпаторії була уражена військова частина, а внаслідок атаки нібито були ліквідовані 23 окупанти та російський полковник.

ГУР Міноборони України опублікувало супутникові знімки, які підтверджують знищення складів боєприпасів російських загарбників, а також ураження позиції радіолокаційних станцій (РЛС).

Крім того, 6 січня Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому "Саки" біля селища Новофедорівка і знищили ще один пункт управління ворога.