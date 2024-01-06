Частина ширшого плану. У ГУР відреагували на спецоперації у Криму

У 2023 році українські військові здійснили кілька бойових та спеціальних операцій в окупованому росіянами Криму та Чорному морі.

ЗСУ планують більше рейдів у Крим

Представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі каналу «Ми ― Україна» пояснив, що атаки в Криму нагадують російським загарбникам про їхнє тимчасове перебування на українських землях.

Також такі атаки підбадьорюють українців в окупації, які продовжують вірити у перемогу над московським злом.

Наголошую – проведення таких спецоперацій відбувається точково, але вони не окремі: вони входять у єдиний план, єдиний задум проведення ширших будь-яких операцій. Поширити

Черняк додав, що протягом 2024 року таких операцій ставатиме більше.

Представник ГУР повідомив, що українська розвідка стежить і передає інформацію Силам оборони про всі логістичні шляхи російських військових, у тому числі по Кримському мосту.

Логістичні шляхи намагаються знищити насамперед для того, щоб не було підвезення боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та мінімізувати вогненний вплив армії РФ на ЗСУ.

ЗСУ вразили пункт управління військових РФ на аеродромі в Саках

У ніч проти 6 січня місцеві Телеграм-канали повідомили про вибухи у Криму. Зокрема, Телеграм-канал "Кримський вітер" писав про 10 вибухів у районі Євпаторії. Також повідомлялося про вибухи у Сакському районі.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук заявив, що Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління військових РФ на аеродромі в Саках.

Аеродром Саки! «Всі цілі збиті!». На жаль, наші Повітряні Сили залишилися без одного пункту управління в Криму! Вкотре дякую нашим льотчикам за чудову роботу!, – написав він. Поширити

4 січня, за даними ГУР, у Криму здійснили комплексну спецоперацію. Повітряні сили ЗСУ уразили позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.