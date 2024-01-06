Частина ширшого плану. У ГУР відреагували на спецоперації у Криму

У 2023 році українські військові здійснили кілька бойових та спеціальних операцій в окупованому росіянами Криму та Чорному морі.
ЗСУ планують більше рейдів у Крим
Представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі каналу «Ми ― Україна» пояснив, що атаки в Криму нагадують російським загарбникам про їхнє тимчасове перебування на українських землях.
Також такі атаки підбадьорюють українців в окупації, які продовжують вірити у перемогу над московським злом.
Черняк додав, що протягом 2024 року таких операцій ставатиме більше.
Представник ГУР повідомив, що українська розвідка стежить і передає інформацію Силам оборони про всі логістичні шляхи російських військових, у тому числі по Кримському мосту.
Логістичні шляхи намагаються знищити насамперед для того, щоб не було підвезення боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та мінімізувати вогненний вплив армії РФ на ЗСУ.
ЗСУ вразили пункт управління військових РФ на аеродромі в Саках
У ніч проти 6 січня місцеві Телеграм-канали повідомили про вибухи у Криму. Зокрема, Телеграм-канал "Кримський вітер" писав про 10 вибухів у районі Євпаторії. Також повідомлялося про вибухи у Сакському районі.
Командувач Повітряних сил України Микола Олещук заявив, що Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління військових РФ на аеродромі в Саках.
4 січня, за даними ГУР, у Криму здійснили комплексну спецоперацію. Повітряні сили ЗСУ уразили позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.
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