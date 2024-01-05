ЗСУ уразили російський склад боєприпасів у Криму

Вдень 4 січня українські воїни атакували ворожі об'єкти, зокрема командний пункт під Севастополем. СтратКом ЗСУ відзвітував про нові успіхи нашої армії.

ЗСУ уразили ще один склад боєприпасів армії РФ

4 грудня у Криму знову було гучно - гриміли вибухи під Севастополем.

Саме там українські воїни завдали удару по командному пункту росіян.

Неспокійно було й під Євпаторією, де ЗСУ вдалося влучити по протиповітряній обороні противника.

Однак лише двома цілями на окупованому півострові наші захисники не обмежилися.

Як виявилося, також прилетіло по російському складу боєприпасів у Первомайському. Ці дані уже підтвердив СтратКом ЗСУ.

Росіяни заявляють про наймасованішу атаку ЗСУ на Крим

Не можна проігнорувати той факт, що вчорашнє вибухове "шоу" російські загарбники вже охрестили найбільшою атакою на окупований український півострів.

За їхніми словами, було зафіксовано 40 безпілотників, які летіли до Криму.

Ба більше, російська влада стверджує, що їхня ППО змогла збити 10 українських ракет.

Як повідомляє спікерка Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, наразі ще триває збір інформації про кількість та "якість" втрат окупантів у Криму після "бавовни" 4 січня.

Допоки не буде офіційного підтвердження, говорити про загибелі російських високопосадовців армії і генералів під Севастополем зарано.