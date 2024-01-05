ЗСУ уразили російський склад боєприпасів у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили російський склад боєприпасів у Криму

СтратКом ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Вдень 4 січня українські воїни атакували ворожі об'єкти, зокрема командний пункт під Севастополем. СтратКом ЗСУ відзвітував про нові успіхи нашої армії.

ЗСУ уразили ще один склад боєприпасів армії РФ

4 грудня у Криму знову було гучно - гриміли вибухи під Севастополем.

Саме там українські воїни завдали удару по командному пункту росіян.

Неспокійно було й під Євпаторією, де ЗСУ вдалося влучити по протиповітряній обороні противника.

Однак лише двома цілями на окупованому півострові наші захисники не обмежилися.

Як виявилося, також прилетіло по російському складу боєприпасів у Первомайському. Ці дані уже підтвердив СтратКом ЗСУ.

Росіяни заявляють про наймасованішу атаку ЗСУ на Крим

Не можна проігнорувати той факт, що вчорашнє вибухове "шоу" російські загарбники вже охрестили найбільшою атакою на окупований український півострів.

За їхніми словами, було зафіксовано 40 безпілотників, які летіли до Криму.

Ба більше, російська влада стверджує, що їхня ППО змогла збити 10 українських ракет.

Як повідомляє спікерка Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, наразі ще триває збір інформації про кількість та "якість" втрат окупантів у Криму після "бавовни" 4 січня.

Допоки не буде офіційного підтвердження, говорити про загибелі російських високопосадовців армії і генералів під Севастополем зарано.

Вона також прокоментувала і удар по російській ПВО. Гуменюк зазначила, що росіянам тепер знову доведеться її передислоковувати. Повітряний захист окупантів у Криму тріщить по швах.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили пункт координування ППО Криму під Євпаторією — АТЕШ
Євпаторія
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака ЗСУ на Крим. У РФ заявили про ліквідацію 23 окупантів
Бавовна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ готуються до нового наступу РФ на Харківщині незабаром — The Telegraph
зс рф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм