ВСУ ударили по российскому складу боеприпасов в Крыму

Днем 4 января украинские воины атаковали вражеские объекты, в том числе командный пункт под Севастополем. Стратком ВСУ отчитался о новых успехах нашей армии.

ВСУ поразили еще один склад боеприпасов армии РФ

4 декабря в Крыму снова было громко – гремели взрывы под Севастополем.

Именно там украинские воины нанесли удар по командному пункту россиян.

Неспокойно было и под Евпаторией, где ВСУ удалось попасть по противовоздушной обороне противника.

Однако только двумя целями на оккупированном полуострове наши защитники не ограничились.

Как оказалось, тоже прилетело по российскому складу боеприпасов в Первомайском. Эти данные уже подтвердил Стратком ВСУ.

Россияне заявляют о самой массированной атаке ВСУ на Крым

Нельзя проигнорировать тот факт, что вчерашнее “взрывное шоу” российские захватчики уже окрестили самой большой атакой на оккупированный украинский полуостров.

По их словам, было зафиксировано 40 беспилотников, летевших к Крыму.

Более того, российские власти утверждают, что их ПВО смогла сбить 10 украинских ракет.

Как сообщает спикер Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, пока продолжается сбор информации о количестве и "качестве" потерь оккупантов в Крыму после "бавовны" 4 января.

Пока не будет официального подтверждения, говорить о гибели российских чиновников армии и генералов под Севастополем рано.