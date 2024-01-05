Атака ВСУ на Крым. В РФ заявили о ликвидации 23 оккупантов

Во время масштабной "бавовны" в Крыму 4 января было ликвидировано 23 военных оккупационной армии РФ. Стало известно, что из них 9 – спецназовцы, 5 – офицеры высокого ранга.

Операция "Ликвидация": в Крыму уничтожены 23 захватчика

Во время вчерашних взрывов в Крыму был ликвидирован российский полковник. оккупанты признали ликвидацию 23 окупантов, среди которых пять офицеров.

Попали в цель. Пострадали военные объекты в Сакском районе и недалеко от Севастополя… На двух объектах погибли 23 военных, - цитирует "Крымский ветер" один из пропагандистских Telegram-каналов. Поделиться

В частности, среди ликвидированных оказались 5 высокопоставленных офицеров ВС РФ и как минимум 9 спецназовцев.

Кроме того, местные Telegram-каналы заявляют, что среди погибших 4 января может быть и руководитель Генштаба ВС России и первый заместитель министра обороны РФ генерал Валерий Герасимов.

Официальные заявления на этот счет пока не звучали.

ВСУ обезвредили пункт координирования рашистского ПВО по всему Крыму

4 января Воздушные силы ВСУ поразили под Евпаторией пункт управления, отвечавший за защищенный канал связи с Кремлем и координацию ПВО всего полуострова.

Об этом сообщили партизаны АТЕШ в Telegram.