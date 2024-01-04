В Севастополе раздаются громкие взрывы. Движение по Крымскому мосту приостановлено

Около трех часов дня 4 января в оккупированном Крыму произошла очередная "бавовна". Захватчики заявили о воздушной тревоге из-за массированной атаки разными видами вооружения. Громко в Севастополе, на мысе Фиолент, в Евпатории. Крымский мост перекрыт.
В Севастополе – новая масштабная "бавовна"
В Севастополе раздаются взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед объявлением воздушной тревоги оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту.
Telegram-канал утверждает о якобы массированной атаке в сторону Крыма, а также о громких взрывах в городе.
Позже севастопольские паблики заявили, что якобы все ракеты, атаковавшие Крым, сбили местные ПВО.
Стоит добавить, что официальные лица или военное командование Украины никак не комментировало ситуацию.
В Крыму произошла “бавовна”
Взрыв раздался около 8:44 30 декабря 2023 по киевскому времени.
По словам так называемого губернатора временной оккупационной "власти" России в Севастополе Михаила Развожжаева, террористы якобы отразили попытку атаки надводного беспилотника.
В свою очередь в Минобороны России заявили, что Военно-морские силы Украины направили в Крым беспилотный катер, но его якобы удалось уничтожить.