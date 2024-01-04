В Севастополе раздаются громкие взрывы. Движение по Крымскому мосту приостановлено
Категория
Украина
Дата публикации

В Севастополе раздаются громкие взрывы. Движение по Крымскому мосту приостановлено

Бавовна
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Источник:  online.ua

Около трех часов дня 4 января в оккупированном Крыму произошла очередная "бавовна". Захватчики заявили о воздушной тревоге из-за массированной атаки разными видами вооружения. Громко в Севастополе, на мысе Фиолент, в Евпатории. Крымский мост перекрыт.

В Севастополе – новая масштабная "бавовна"

В Севастополе раздаются взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

online.ua

Перед объявлением воздушной тревоги оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту.

Telegram-канал утверждает о якобы массированной атаке в сторону Крыма, а также о громких взрывах в городе.

online.ua

Позже севастопольские паблики заявили, что якобы все ракеты, атаковавшие Крым, сбили местные ПВО.

online.ua

Украинские формирования в очередной раз обстреляли Крым. Городские власти сообщили о сбитии нескольких воздушных целей, сообщения о прилетах не зафиксированы. По предварительным данным – ВСУ пытались нанести удар по Балаклавской ТЭС, сообщали о работе ПВО в Севастополе, Евпатории и на мысе Фиолент, – пишут пропагандисты.

Стоит добавить, что официальные лица или военное командование Украины никак не комментировало ситуацию.

В Крыму произошла “бавовна”

Взрыв раздался около 8:44 30 декабря 2023 по киевскому времени.

От взрыва в центральной части Севастополя задрожали окна. Пока российские власти и военные РФ ситуацию не комментировали, - пишет издание.

По словам так называемого губернатора временной оккупационной "власти" России в Севастополе Михаила Развожжаева, террористы якобы отразили попытку атаки надводного беспилотника.

В свою очередь в Минобороны России заявили, что Военно-морские силы Украины направили в Крым беспилотный катер, но его якобы удалось уничтожить.

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