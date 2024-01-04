У Севастополі лунають гучні вибухи. Рух Кримським мостом призупинено

Близько третьої години дня 4 січня в окупованому Криму сталася чергова “бавовна”. Загарбники заявили про повітряну тривогу через масовану атаку різними видами озброєння. Гучно у Севастополі, на мисі Фіолент, у Євпаторії. Кримський міст перекрито.
У Севастополі – нова масштабна “бавовна”
У Севастополі лунають вибухи. Перед цим в місті оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед оголошенням повітряної тривоги окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом.
Telegram-канал стверджує про нібито масовано атаку в сторону Криму, а також про гучні вибухи в місті.
Пізніше севастопольскі пабліки заявили, що нібито усі ракети, які атакували Крим, збила місцева ППО.
Варто додати, що наразі офіційні особи, чи військове командування України жодним чином не коментувало ситуацію.
У Криму пролунала бавовна
Вибух пролунав близько о 8:44 30 грудня 2023 року за київським часом.
За словами так званого губернатора тимчасової окупаційної "влади" Росії у Севастополі Михайла Разважаєва, терористи нібито відбили спробу атаки надводного безпілотника.
Натомість у Міноборони Рф заявили, що Військово-морські сили України направили на Крим безпілотний катер, але його нібито вдалося знищити.