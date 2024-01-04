У Севастополі лунають гучні вибухи. Рух Кримським мостом призупинено

Близько третьої години дня 4 січня в окупованому Криму сталася чергова “бавовна”. Загарбники заявили про повітряну тривогу через масовану атаку різними видами озброєння. Гучно у Севастополі, на мисі Фіолент, у Євпаторії. Кримський міст перекрито.

У Севастополі – нова масштабна “бавовна”

У Севастополі лунають вибухи. Перед цим в місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Перед оголошенням повітряної тривоги окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом.

Telegram-канал стверджує про нібито масовано атаку в сторону Криму, а також про гучні вибухи в місті.

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Пізніше севастопольскі пабліки заявили, що нібито усі ракети, які атакували Крим, збила місцева ППО.

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Українські формування в черговий раз обстріляли Крим. Міська влада повідомила про збиття кількох повітряних цілей, повідомлення про прильоти не зафіксовано. За попередніми даними – ВСУ намагалися нанести удар по Балаклавській ТЕС, повідомляли про роботу ПВО в Севастополі, Євпаторії та на мисі Фіолент, – пишуть пропагандисти. Поширити

Варто додати, що наразі офіційні особи, чи військове командування України жодним чином не коментувало ситуацію.

У Криму пролунала бавовна

Вибух пролунав близько о 8:44 30 грудня 2023 року за київським часом.

Від вибуху в центральній частині Севастополя затремтіли вікна. Наразі російська влада і військові РФ ситуацію не коментували, - пише видання. Поширити

За словами так званого губернатора тимчасової окупаційної "влади" Росії у Севастополі Михайла Разважаєва, терористи нібито відбили спробу атаки надводного безпілотника.

Натомість у Міноборони Рф заявили, що Військово-морські сили України направили на Крим безпілотний катер, але його нібито вдалося знищити.