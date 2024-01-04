ВСУ ударили по воинской части оккупантов в Евпатории по наводке АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ заявило о поражении воинской части связи российских оккупантов во временно оккупированной Евпатории. Координаты базы армии РФ Силам обороны Украины предоставили крымские партизаны.
ВСУ поразили воинскую часть армии РФ в Евпатории
Сегодня, 4 января, удачным на “бавовну” оказался день для временно оккупированного Крыма. Так, поражена военная часть российских связистов в Евпатории.
Об этом сообщили партизаны АТЕШ в Telegram.
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Под Севастополем ликвидирован командный пункт российских оккупантов
В нескольких городах оккупированного Крыма днем 4 января раздавались взрывы. Местные утверждали о "прилетах".
По данным Вооруженных сил 4 января около 15:00 вблизи Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.
Как отметили в воздушных силах, операция была проведена с помощью украинских пилотов. Командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил воинов за проделанную работу.
Олещук также намекнул, что ожидает от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории, который они на днях распространяли во время массированной атаки по Украине.
Тогда в РФ заявили о якобы попадании в один из штабов, где находился заместитель главнокомандующего Валерия Залужного с еще девятью генералами ВСУ.
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