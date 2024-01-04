ВСУ ударили по воинской части оккупантов в Евпатории по наводке АТЕШ

ВСУ поразили воинскую часть армии РФ в Евпатории

Сегодня, 4 января, удачным на “бавовну” оказался день для временно оккупированного Крыма. Так, поражена военная часть российских связистов в Евпатории.

Об этом сообщили партизаны АТЕШ в Telegram.

СОУ нанесли удар по военной части связи в Евпатории по наведению АТЕШ. На фотографии можно видеть системы РЛС, перемещение которых мы отслеживали неделями. Результаты нашей работы заметны. Прямо сейчас горит эта военная часть. В первый раз мы писали об этой части еще 23 августа. После нашей недавней доразведки был нанесен удар. Координаты: 45.201234, 33.320644. Поделиться

На украинской территории рашистам нет места! Прогнозируем уничтоженные системы РЛС, без которых не удастся сбивать ракеты, пишут подпольщики.

Также передана информация о десятках других объектов. Потом все покажем. Россияне, которые увидят свои воинские части, ждите свою очередь! Благодарим наших агентов и всех жителей Евпатории за проделанную работу, – говорится в сообщении. Поделиться

Под Севастополем ликвидирован командный пункт российских оккупантов

В нескольких городах оккупированного Крыма днем 4 января раздавались взрывы. Местные утверждали о "прилетах".

По данным Вооруженных сил 4 января около 15:00 вблизи Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Как отметили в воздушных силах, операция была проведена с помощью украинских пилотов. Командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил воинов за проделанную работу.

В который раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу, – написал Олещук. Поделиться

Олещук также намекнул, что ожидает от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории, который они на днях распространяли во время массированной атаки по Украине.

Тогда в РФ заявили о якобы попадании в один из штабов, где находился заместитель главнокомандующего Валерия Залужного с еще девятью генералами ВСУ.