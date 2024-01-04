ВСУ ликвидировали командный пункт армии РФ под Севастополем — видео
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Проиcшествия
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ВСУ ликвидировали командный пункт армии РФ под Севастополем — видео

Николай Олещук
Севастополь
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4 января около 15:00 под оккупированным Севастополем украинские пилоты поразили пункт соединения российских оккупационных войск. Захватчики заявили, что их ПВО отработало по враждебным целям, однако в Севастополе есть повреждения. При этом россияне по традиции не признают попадания в военный объект.

Под Севастополем поражен командный пункт российских окупантов

В нескольких городах оккупированного Крыма днем 4 января раздавались взрывы. Местные утверждали о "прилетах".

По данным Вооруженных сил 4 января около 15:00 вблизи Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Как отметили в воздушных силах, операция была проведена с помощью украинских пилотов. Командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил воинов за проделанную работу.

Еще раз спасибо пилотам Воздушных Сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу, – написал Олещук.

Олещук также намекнул, что ожидает от враждебной пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории, который они на днях распространяли во время массированной атаки по Украине.

Тогда в РФ заявили о якобы попадании в один из штабов, где находился заместитель главнокомандующего Валерия Залужного и еще девять генералов ВСУ.

Ситуация в Севастополе: что известно

Российские оккупационные власти заявили, что их ПВО отработало по вражеским целям. Однако в Севастополе есть повреждения. При этом они не признают попадания в военный объект.

online.ua

Крымский “губернатор” Михаил Развожжаев сообщил, что от обстрелов якобы пострадал один взрослый и шестилетний ребенок.

Чиновник заявил о якобы падении осколков в разных частях города.

Взрывы в Крыму 4 января

Около 15.40 на территории Севастополя временно оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Также перед этим российские террористы перекрыли движение по Керченскому мосту.

Почти час россияне жаловались на массированный ракетный обстрел, а на территории Севастополя и Евпатории раздавались взрывы.

Одна из ракет, как утверждало местное издание, предположительно попала по воинской части в Севастополе.

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