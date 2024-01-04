ЗСУ ліквідували командний пункт армії РФ під Севастополем — відео

4 січня близько 15:00 поблизу окупованого Севастополя українські пілоти уразили пункт з'єднання російських окупаційних військ. Окупанти заявили, що їх ППО відпрацювала по ворожих цілях, однак у Севастополі є пошкодження. При цьому росіяни, за традицією, не визнають влучання у військовий об'єкт.

Під Севастополем уражено командний пункт російських окупантів

У кількох містах окупованого Криму вдень 4 січня лунали вибухи. Місцеві стверджували про "прильоти".

За даними Збройних сил 4 січня близько 15:00 поблизу Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Як зазначили у Повітряних силах, операція була проведена за допомогою українських пілотів. Командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував воїнам за проведену роботу.

Вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу, – написав Олещук. Поширити

Олещук також натякнув на те, що очікує від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії, який вони днями поширювали під час масованої атаки по Україні.

Тоді в РФ заявили про нібито влучання в один зі штабів, де знаходився заступник головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ.

Ситуація у Севастополі: що відомо

Російська окупаційна влада заявила, що їх ППО відпрацювало по ворожих цілях. Однак у Севастополі є пошкодження. При цьому вони не признають влучання у військовий об'єкт.

online.ua

Кримьский “губернатор” Михайло Развожжаєв повідомив, що від обстрілів нібито постраждав один дорослий та шестирічна дитина.

Чиновник написав про нібито падіння осколків у різних частинах міста.

Вибухи в Криму 4 січня

Близько 15:40 на території Севастополя тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські терористи перекрили рух по Керченському мосту.

Майже протягом години росіяни жалілись на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.

Одна з ракет, як стверджувало місцеве видання, ймовірно, влучила по військовій частині в Севастополі.