Чи почала РФ відновлювати штаб ЧФ у Севастополі після ракетного удару — аналітики OSINT показали фото

Окупаційна влада Севастополя через три місяці після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ 22 вересня у місті так і не почала ремонтувати частково зруйновану будівлю.

В якому стані зараз ЧФ у Cевастополі

На кадрах видно, що будівля штабу лишилася такою самою зруйнованою, жодних відновлювальних робіт не проводиться, станом на 20 грудня.

Водночас навколо пошкодженого об'єкта базується багато авто, але чи використовуються вони за призначенням — не відомо.

Looking next at the Harbor entrance. It would appear they have rebuilt the a good chunk of the defenses after the storm. Karakurt Class Merkury is still anchored keeping watch. pic.twitter.com/6H3mQQXmU6 — MT Anderson (@MT_Anderson) December 23, 2023

Мені було цікаво подивитися, чи розпочався ремонт у штабі ЧФ, але не схоже, щоб там щось робилося. Хоча навколо нього припарковано багато автомобілів, цікаво, чи частина з них все ще використовується?, — зазначає MT Anderson. Поширити

Також він показав супутникові знімки входу в гавань Севастополя. Видно, що відновлено значну частину оборонних споруд, які зруйнував сильний шторм 26-27 листопада.

Дивимося далі на вхід до гавані. Схоже, що вони відбудували значну частину оборонних споруд після шторму. "Меркурій" класу "Каракурт" все ще стоїть на якорі і несе вахту, — йдеться у повідомленні Поширити

Що відомо про ракетний удар по ЧФ РФ у Севастополі

Вдень 22 вересня в окупованому Севастополі пролунало декілька потужних вибухів. Окупаційна влада повідомила про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Росії. Раніше про низку вибухів в різних частинах Криму Суспільному повідомили мешканці окупованого півострова.

Пізніше в Міноборони РФ заявили, що під час атаки на Севастополь засобами ППО було збито пʼять ракет. Після влучання в Севастополі оголосили повітряну тривогу та перекрили центр міста. Згодом СтратКом ЗСУ підтвердив ураження штабу командування Чорноморського флоту РФ.

Sky News з посиланням на інформацію ВПС України повідомили, що удар завдали ракетами великої дальності Storm Shadow, які надала Британія.

За даними Сил спецоперацій, у результаті ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі загинули 34 російські офіцери, серед яких і командувач флоту, а внаслідок знищення великого десантного корабля "Мінськ" загинули 62 окупанти.