Начала ли РФ восстанавливать штаб ЧФ в Севастополе после ракетного удара — аналитики OSINT показали фото
Категория
Мир
Дата публикации

Начала ли РФ восстанавливать штаб ЧФ в Севастополе после ракетного удара — аналитики OSINT показали фото

ЧФ
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Источник:  online.ua

Оккупационные власти Севастополя через три месяца после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ 22 сентября в городе так и не начали ремонтировать частично разрушенное здание.

В каком состоянии сейчас ЧФ в Севастополе

На кадрах видно, что здание штаба осталось таким же разрушенным, никаких восстановительных работ не проводится, по состоянию на 20 декабря.

В то же время вокруг поврежденного объекта базируется много авто, но используются ли они по назначению — неизвестно.

Мне было интересно посмотреть, начался ли ремонт в штабе ЧФ, но не похоже, чтобы там что-то делалось. Хотя вокруг него припарковано много автомобилей, интересно, часть ли все еще используется?, — отмечает MT Anderson.

Также он показал спутниковые снимки входа в гавань Севастополя. Видно, что восстановлена значительная часть оборонительных сооружений, разрушивших сильный шторм 26-27 ноября.

Смотрим дальше на вход в гавань. Похоже, они отстроили значительную часть оборонительных сооружений после шторма. "Меркурий" класса "Каракурт" все еще стоит на якоре и несет вахту, - говорится в сообщении

Что известно о ракетном ударе по ЧФ РФ в Севастополе

Днем 22 сентября в оккупированном Севастополе раздалось несколько мощных взрывов. Оккупационные власти сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Ранее о ряде взрывов в разных частях Крыма Общественному сообщили жители оккупированного полуострова.

Позже в Минобороны РФ заявили, что во время атаки на Севастополь средствами ПВО были сбиты пять ракет. После попадания в Севастополе объявили воздушную тревогу и перекрыли центр города. Впоследствии Стратком ВСУ подтвердил поражение штаба командования Черноморского флота РФ.

Sky News со ссылкой на информацию ВВС Украины сообщили, что удар нанесли ракеты большой дальности Storm Shadow, которые оказала Британия.

По данным Сил спецопераций, в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли 34 российских офицера, среди которых и командующий флотом, а в результате уничтожения крупного десантного корабля "Минск" погибли 62 оккупанта.

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