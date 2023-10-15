Оккупанты РФ установили заграждение возле Севастопольской бухты — спутниковый снимок

Оккупанты пытаются защитить Севастопольскую бухту

Спутниковый снимок сделан 13 октября 2023 года. На нем заметно, что на входе в Севастопольскую бухту появились заграждения.

Here's a recent look at the barriers Russia has placed at the entrance to Sevastopol harbor in Crimea to counter Ukraine's naval drones. pic.twitter.com/PLzlsgL3Cu — Brady Africk (@bradyafr) October 14, 2023

Аналитик Брэди Эфрик предполагает, что российские оккупанты хотят противостоять атакам украинских морских дронов.

Украина атакует российские корабли

СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".

"Буян" атаковали 13 октября в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.

Детали сделки не раскрывают.

После первого подрыва русские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подлодке "Алроса", которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить подвиг "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей". Поделиться

СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мини.