Оккупанты РФ установили заграждение возле Севастопольской бухты — спутниковый снимок

Российские военные установили заграждение на входе в Севастопольскую бухту.
Оккупанты пытаются защитить Севастопольскую бухту
Спутниковый снимок сделан 13 октября 2023 года. На нем заметно, что на входе в Севастопольскую бухту появились заграждения.
Аналитик Брэди Эфрик предполагает, что российские оккупанты хотят противостоять атакам украинских морских дронов.
Украина атакует российские корабли
СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".
"Буян" атаковали 13 октября в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.
Детали сделки не раскрывают.
СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мини.
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