Окупанти РФ встановили загородження біля Севастопольської бухти — супутниковий знімок
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ встановили загородження біля Севастопольської бухти — супутниковий знімок

Севастопольська бухта
Джерело:  ONLINE.UA

Російські військові встановили загородження на вході у Севастопольську бухту. 

Окупанти намагаються захистити Севастопольську бухту

Супутниковий знімок був зроблений 13 жовтня 2023 року. На ньому помітно, що на вході у Севастопольську бухту з'явилися загородження.

Аналітик Бреді Ефрик припускає, що російські окупанти хочуть протистояти атакам українських морських дронів.

Україна атакує російські кораблі

СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".

"Буян" атакували 13 жовтня, у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.

Деталі операції не розкривають.

Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну “Алроса”, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет “Буян” повторити подвиг “Алроси” не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням “Морських малюків”.

ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.

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