Окупанти РФ встановили загородження біля Севастопольської бухти — супутниковий знімок

Російські військові встановили загородження на вході у Севастопольську бухту.
Окупанти намагаються захистити Севастопольську бухту
Супутниковий знімок був зроблений 13 жовтня 2023 року. На ньому помітно, що на вході у Севастопольську бухту з'явилися загородження.
Аналітик Бреді Ефрик припускає, що російські окупанти хочуть протистояти атакам українських морських дронів.
Україна атакує російські кораблі
СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".
"Буян" атакували 13 жовтня, у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.
Деталі операції не розкривають.
ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.
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