ЗСУ вдарили по військовій частині окупантів у Євпаторії за наведенням АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ заявив про ураження військової частини зв'язку російських окупантів у тимчасово окупованій Євпаторії. Координати бази армії РФ Силам оборони України надали кримські партизани.
ЗСУ уразили військову частину армії РФ у Євпаторії
Сьогодні, 4 січня, вдалим на “бавовну” виявився день для тимчасово окупованого Криму. Так, уражено військову частину російських зв’язківців у Євпаторії.
Про це повідомили партизани АТЕШ у Telegram.
На українській території рашистам немає місця! Прогнозуємо знищені системи РЛС, без яких не вдасться збивати ракети, пишуть підпільники.
Під Севастополем ліквідовано командний пункт російських окупантів
У кількох містах окупованого Криму вдень 4 січня лунали вибухи. Місцеві стверджували про "прильоти".
За даними Збройних сил 4 січня близько 15:00 поблизу Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.
Як зазначили у Повітряних силах, операція була проведена за допомогою українських пілотів. Командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував воїнам за проведену роботу.
Олещук також натякнув на те, що очікує від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії, який вони днями поширювали під час масованої атаки по Україні.
Тоді в РФ заявили про нібито влучання в один зі штабів, де знаходився заступник головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ.
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