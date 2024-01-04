ЗСУ вдарили по військовій частині окупантів у Євпаторії за наведенням АТЕШ

ЗСУ уразили військову частину армії РФ у Євпаторії

Сьогодні, 4 січня, вдалим на “бавовну” виявився день для тимчасово окупованого Криму. Так, уражено військову частину російських зв’язківців у Євпаторії.

Про це повідомили партизани АТЕШ у Telegram.

СОУ завдали удару по військовій частині зв'язку окупантів в Євпаторії по наведенню АТЕШ. На фото можна бачити системи РЛС, переміщення яких ми відстежували тижнями. Результати нашої роботи помітні. Прямо зараз горить ця військова частина. Вперше ми писали про неї ще 23 серпня. Після нашої недавньої дорозвідки було завдано удару. Координати: 45.201234, 33.320644. Поширити

На українській території рашистам немає місця! Прогнозуємо знищені системи РЛС, без яких не вдасться збивати ракети, пишуть підпільники.

Також передано інформацію про десятки інших об'єктів. Згодом усе покажемо. Росіяни, які побачать свої військові частини, чекайте на свою чергу! Дякуємо нашим агентам та всім жителям Євпаторії за виконану роботу, – йдеться у повідомленні. Поширити

Під Севастополем ліквідовано командний пункт російських окупантів

У кількох містах окупованого Криму вдень 4 січня лунали вибухи. Місцеві стверджували про "прильоти".

За даними Збройних сил 4 січня близько 15:00 поблизу Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Як зазначили у Повітряних силах, операція була проведена за допомогою українських пілотів. Командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував воїнам за проведену роботу.

Вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу, – написав Олещук. Поширити

Олещук також натякнув на те, що очікує від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії, який вони днями поширювали під час масованої атаки по Україні.

Тоді в РФ заявили про нібито влучання в один зі штабів, де знаходився заступник головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ.