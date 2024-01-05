ВСУ поразили пункт координирования ПВО Крыма под Евпаторией — АТЕШ

Результаты вчерашней "бавовны" в Крыму уточнили представители движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ. Так, удачная атака ВСУ на воинскую часть связи в Евпатории по сути сломала систему ПВО оккупированного полуострова.
ВСУ обезвредили пункт координирования рашистского ПВО по всему Крыму
4 января Воздушные силы ВСУ поразили под Евпаторией пункт управления, отвечавший за защищенный канал связи с Кремлем и координацию ПВО всего полуострова.
Об этом сообщили партизаны АТЕШ в Telegram.
ПВО в Евпатории подавлено, оно точно больше не будет в пораженной воинской части н. п. Уютное возле Евпатории. То, что от него уцелело, оккупанты перебрасывают на аэродром «Бельбек».
ВСУ поразили воинскую часть армии РФ в Евпатории
4 января удачным на бавовну оказался день для временно оккупированного Крыма. Так, поражена военная часть российских связистов в Евпатории.