ВСУ поразили пункт координирования ПВО Крыма под Евпаторией — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили пункт координирования ПВО Крыма под Евпаторией — АТЕШ

Евпатория
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Источник:  АТЕШ

Результаты вчерашней "бавовны" в Крыму уточнили представители движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ. Так, удачная атака ВСУ на воинскую часть связи в Евпатории по сути сломала систему ПВО оккупированного полуострова.

ВСУ обезвредили пункт координирования рашистского ПВО по всему Крыму

4 января Воздушные силы ВСУ поразили под Евпаторией пункт управления, отвечавший за защищенный канал связи с Кремлем и координацию ПВО всего полуострова.

Об этом сообщили партизаны АТЕШ в Telegram.

Наши агенты провели доразведку воинской части связи вблизи Евпатории, по которой вчера нанесли ракетный удар, и передали информацию СОУ. Агенты сообщают следующую информацию: был поражен пункт управления, отвечавший за защищенный канал связи с Кремлем и координирование ПВО всего полуострова. Также был поражен глубинный бункер. В результате было несколько 200-х и 300-х. Можем с уверенностью говорить, что полковник Исмагилов никогда не будет осквернять украинскую землю своим присутствием (200).

ПВО в Евпатории подавлено, оно точно больше не будет в пораженной воинской части н. п. Уютное возле Евпатории. То, что от него уцелело, оккупанты перебрасывают на аэродром «Бельбек».

Хотим еще раз поблагодарить наших агентов и всех жителей Евпатории, которые нам помогали. Этот успех еще раз подтверждает тезис, что даже самая маленькая (на первый взгляд) помощь может оказаться решающей. Мы уже передали СОУ множество данных о военных объектах противника на всех временно оккупированных территориях Украины. Удары не прекратятся, пока последний оккупант не покинет украинские территории, – заявляют АТЕШ.

ВСУ поразили воинскую часть армии РФ в Евпатории

4 января удачным на бавовну оказался день для временно оккупированного Крыма. Так, поражена военная часть российских связистов в Евпатории.

СОУ нанесли удар по воинской части связи оккупантов в Евпатории по наведению АТЕШ. На фотографии можно видеть системы РЛС, перемещение которых мы отслеживали неделями. Результаты нашей работы заметны. Прямо сейчас горит эта военная часть. В первый раз мы писали о ней еще 23 августа. После нашей недавней доразведки был нанесен удар. Координаты: 45.201234, 33.320644.

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