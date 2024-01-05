ЗСУ уразили пункт координування ППО Криму під Євпаторією — АТЕШ

Результати вчорашньої “бавовни” у Криму уточнили представники руху кримськотатарського опору АТЕШ. Так, вдала атака ЗСУ на військову частину зв'язку у Євпаторії, по суті, зламала систему ППО окупованого півострова.

ЗСУ знешкодили пункт координування рашистського ППО по всьому Криму

4 січня Повітряні сили ЗСУ уразили під Євпаторією пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем та координування ППО всього півострова.

Про це повідомили партизани АТЕШ у Telegram.

Наші агенти провели дорозвідку військової частини зв'язку поблизу Євпаторії, за якою вчора завдали ракетного удару та передали інформацію СОУ. Агенти повідомляють таку інформацію: було уражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем та координування ППО всього півострова. Також було уражено глибинний бункер. В результаті було кілька 200-х та 300-х. Можемо з упевненістю говорити, що полковник Ісмагілов ніколи більше не осквернюватиме українську землю своєю присутністю (200). Поширити

ППО в Євпаторії придушене, воно точно більше не перебуватиме в ураженій військовій частині н. п. Затишне біля Євпаторії. Те, що від нього вціліло, окупанти перекидають на аеродром «Бельбек».

Хочемо ще раз подякувати нашим агентам та всім жителям Євпаторії, які нам допомагали. Цей успіх ще раз підтверджує тезу, що навіть найменша (на перший погляд) допомога може виявитися вирішальною. Ми вже передали СОУ безліч даних про військові об'єкти супротивника на всіх тимчасово окупованих територіях України. Удари не припиняться доти, доки останній окупант не покине українські території, – заявляють АТЕШ. Поширити

ЗСУ уразили військову частину армії РФ у Євпаторії

4 січня вдалим на “бавовну” виявився день для тимчасово окупованого Криму. Так, уражено військову частину російських зв’язківців у Євпаторії.