ЗСУ уразили пункт координування ППО Криму під Євпаторією — АТЕШ

Результати вчорашньої “бавовни” у Криму уточнили представники руху кримськотатарського опору АТЕШ. Так, вдала атака ЗСУ на військову частину зв'язку у Євпаторії, по суті, зламала систему ППО окупованого півострова.
ЗСУ знешкодили пункт координування рашистського ППО по всьому Криму
4 січня Повітряні сили ЗСУ уразили під Євпаторією пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем та координування ППО всього півострова.
Про це повідомили партизани АТЕШ у Telegram.
ППО в Євпаторії придушене, воно точно більше не перебуватиме в ураженій військовій частині н. п. Затишне біля Євпаторії. Те, що від нього вціліло, окупанти перекидають на аеродром «Бельбек».
ЗСУ уразили військову частину армії РФ у Євпаторії
4 січня вдалим на “бавовну” виявився день для тимчасово окупованого Криму. Так, уражено військову частину російських зв’язківців у Євпаторії.