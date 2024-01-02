АТЕШ виявив у Криму нову локацію з російським озброєнням — фото

У тимчасово окупованому Криму під час розвідки на залізничній станції у селищі Жовтневому партизани АТЕШ побачили велику кількість військової техніки РФ. Загарбники накопичують тут озброєння для постачання на Херсонський та Запорізький напрямки фронту.

АТЕШ знайшли у Криму залізничну станцію зі скупченням військової техніки

Рух кримськотатарського опору АТЕШ знову розвідав нове місце, де окупанти у Криму відправляють гармати та боєприпаси на фронт в Україні.

Про це АТЕШ повідомили у Telegram.

Наш агент у Криму провів успішну розвідку залізничної станції у селищі Жовтневому. За інформацією, на станції поступово накопичують техніку для відправлення на Херсонський та Запорізький напрями у зв'язку з великими втратами як у техніці, так і в особовому склад, – йдеться у повідомленні. Поширити

Так, на станції зафіксовано багато техніки та машина з боєприпасами для артилерії.

У АТЕШ наголосили, що вся зібрана інформація надсилається Силам оборони України. Партизани також вказали точні координати, де розміщено російську техніку: 45.29194383702729, 34.1323101176645.

У Криму розгортаються репресії через знищення корабля “Новочеркаськ”

Росіяни відправили велику групу оперативників до Феодосії для пошуку винних у підриві десантного корабля "Новочеркаськ".

Про це повідомляють АТЕШ у Telegram.

Агенти військового руху опору українців та кримських татар у силових структурах говорять про те, що до Феодосії 27 грудня вночі направили оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. Також туди планує прибути начальство різних структур з Москви.

При цьому, за інформацією партизанів, відучора по всьому місту спостерігаються облави на місцевих жителів. У них проводять перевірку телефонів та обшуки у будинках. Окупанти таким чином намагаються знайти навідників.