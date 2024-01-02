АТЕШ виявив у Криму нову локацію з російським озброєнням — фото

У тимчасово окупованому Криму під час розвідки на залізничній станції у селищі Жовтневому партизани АТЕШ побачили велику кількість військової техніки РФ. Загарбники накопичують тут озброєння для постачання на Херсонський та Запорізький напрямки фронту.
АТЕШ знайшли у Криму залізничну станцію зі скупченням військової техніки
Рух кримськотатарського опору АТЕШ знову розвідав нове місце, де окупанти у Криму відправляють гармати та боєприпаси на фронт в Україні.
Про це АТЕШ повідомили у Telegram.
Так, на станції зафіксовано багато техніки та машина з боєприпасами для артилерії.
У АТЕШ наголосили, що вся зібрана інформація надсилається Силам оборони України. Партизани також вказали точні координати, де розміщено російську техніку: 45.29194383702729, 34.1323101176645.
У Криму розгортаються репресії через знищення корабля “Новочеркаськ”
Росіяни відправили велику групу оперативників до Феодосії для пошуку винних у підриві десантного корабля "Новочеркаськ".
Про це повідомляють АТЕШ у Telegram.
Агенти військового руху опору українців та кримських татар у силових структурах говорять про те, що до Феодосії 27 грудня вночі направили оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. Також туди планує прибути начальство різних структур з Москви.
При цьому, за інформацією партизанів, відучора по всьому місту спостерігаються облави на місцевих жителів. У них проводять перевірку телефонів та обшуки у будинках. Окупанти таким чином намагаються знайти навідників.
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