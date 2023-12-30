Партизани АТЕШ знайшли нове місце розташування окупантів у Горлівці — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани АТЕШ знайшли нове місце розташування окупантів у Горлівці — відео

Горлівка
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ зафіксував невідому раніше “схованку” російських військових у тимчасово окупованій Горлівці. Координати даного місця партизани передали Силам оборони України.

АТЕШ розвідали таємну локацію окупантів у Горлівці

Агенти АТЕШ слвдкують за військовими РФ у окупованій Горлівці.

Про це підпільники повідомили у Telegram.

Наші агенти змогли розвідати місце розміщення 3 батальйону військової частини № 08803. Особовий склад зайняв місце колишнього кафе «Барнслі» у місті Горлівка. Місцеве населення обходить ці квартали десятою дорогою, щоб не нарватися на сумнозвісних п'яних вояків. Координати об'єкта: 48.306569, 37.999981

За словами місцевих, цей підрозділ вже двічі оновив свій склад через великі втрати на полі бою.

Незабаром доведеться вже втретє так робити – такі суворі реалії у підрозділах під російським командуванням, – зауважили АТЕШ.

У Криму розгортаються репресії через знищення корабля “Новочеркаськ”

Агенти військового руху опору українців та кримських татар АТЕШ у силових структурах говорять про те, що до Феодосії 27 грудня вночі направили оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. Також туди планує прибути начальство різних структур з Москви.

При цьому, за інформацією партизанів, відучора по всьому місту спостерігаються облави на місцевих жителів. У них проводять перевірку телефонів та обшуки у будинках. Окупанти таким чином намагаються знайти навідників.

Путін у повній люті через знищення БДК "Новочеркаськ". Виданий наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів і відправлення їх на фронт для участі в штурмових групах. Фактично позбавляються їх, – додають в АТЕШ.

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