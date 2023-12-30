Партизани АТЕШ знайшли нове місце розташування окупантів у Горлівці — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ зафіксував невідому раніше “схованку” російських військових у тимчасово окупованій Горлівці. Координати даного місця партизани передали Силам оборони України.
АТЕШ розвідали таємну локацію окупантів у Горлівці
Агенти АТЕШ слвдкують за військовими РФ у окупованій Горлівці.
Про це підпільники повідомили у Telegram.
За словами місцевих, цей підрозділ вже двічі оновив свій склад через великі втрати на полі бою.
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Агенти військового руху опору українців та кримських татар АТЕШ у силових структурах говорять про те, що до Феодосії 27 грудня вночі направили оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури та відомчої комісії. Також туди планує прибути начальство різних структур з Москви.
При цьому, за інформацією партизанів, відучора по всьому місту спостерігаються облави на місцевих жителів. У них проводять перевірку телефонів та обшуки у будинках. Окупанти таким чином намагаються знайти навідників.
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