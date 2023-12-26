АТЕШ розвідав військово-морський інженерний полк в Євпаторії. Що виявили партизани

Партизани провели розвідку на території 68 військово-морського інженерного полку в Євпаторії. Вони виявили значну кількість військової техніки.

Як пройшла нова розвідка АТЕШ в Євпаторії

Як зазначають партизани, на захід від аеродрому в Євпаторії розташовані підрозділи 68 окремої військово-морського інженерного полку.

У листопаді рух фіксував розміщення 50-60 одиниць військової техніки, десятки ПМП, десятки човнів-штовхачів серії БМК на тягачах, понад 30 понтонних секцій ПМП без тягачів, а також кілька наметів для проживання особового складу.

Зараз техніка вивозиться та завозиться на територію бази. Особовий склад перемістили до казарм через холоди. Але «огорожі» так само діряві, – пише АТЕШ. Поширити

Координати бази: 45.219405, 33.380553

Діяльність українських партизан у РФ та на окупованих територіях

Українські партизани ведуть активну розвідку на окупованих теренах. Вони збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки та складів боєприпасів. Далі ця інформація передається Силам оборони України.

Раніше ми повідомляли, що партизани виявили в окупованому Криму російську ЗРПК "Панцир-С1". Фотографії та місце розташування партизани виклали в мережу та передали ЗСУ.

Також ми писали, що партизани пробралися до головного управління Росгвардії у Москві.

Також представники підпілля у тимчасово окупованому Криму виявили місцезнаходження ЗРПК "Панцир-С1" російських інтервентів у Севастополі неподалік Інкерманської бухти. Партизани передали Силам оборони інформацію та оприлюднили координати.

Перед цим партизани "Атеш" виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.

Також партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.