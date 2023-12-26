АТЕШ разведал военно-морской инженерный полк в Евпатории. Что обнаружили партизаны

Партизаны провели разведку на территории 68 военно-морского инженерного полка в Евпатории. Они обнаружили значительное количество военной техники.
Как прошла новая разведка АТЕШ в Евпатории
Как отмечают партизаны, западнее аэродрома в Евпатории расположены подразделения 68 отдельного военно-морского инженерного полка.
В ноябре движение фиксировало размещение 50-60 единиц военной техники, десятки ПМЖ, десятки лодок-толкателей серии БМК на тягачах, более 30 понтонных секций ПМЖ без тягачей, а также несколько палаток для проживания личного состава.
Координаты базы: 45.219405, 33.380553
Деятельность украинских партизан в РФ и на оккупированных территориях
Украинские партизаны ведут активную разведку на оккупированных территориях. Они собирают информацию о расположении русских воинских частей, техники и складов боеприпасов. Далее эта информация передается силам обороны Украины.
Ранее мы сообщали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму российскую ЗРПК "Панцирь-С1". Фотографии и местонахождение партизаны выложили в сеть и передали ВСУ.
Также мы писали, что партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве.
Также представители подполья во временно оккупированном Крыму обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" российских интервентов в Севастополе неподалеку от Инкерманской бухты. Партизаны передали Силам обороны информацию и обнародовали координаты.
Перед этим партизаны "Атеш" обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.
Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции окупантов.
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