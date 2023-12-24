Партизаны Атеш обнаружили секретный командный пункт россиян с техникой в Крыму

Партизаны снова смогли пробраться на территорию бывшего склада боеприпасов в поселке городского типа Новоозерное Евпаторийского района временно оккупированного Крыма. Выявили командный пункт россиян с техникой.
Партизаны провели разведку в Крыму
Партизаны добавили, что за последние несколько дней сюда было передислоцировано несколько единиц техники россиян, вероятно, с целью пополнения потерь действующей на юге Украины группировки.
Координаты объекта: 45.373470, 33.104246 ;
Ситуация в Крыму
В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли. В частности, нашим воинам помогают и партизаны, действующие на временно оккупированной территории.
К примеру, недавно подполье зафиксировало перегрузку советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" на железной дороге в Евпатории. А в поселке Гвардейское Симферопольского района зафиксировано около 30 цистерн с горючим, что свидетельствует о возможной подготовке врага к масштабным военным операциям.
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