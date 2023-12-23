В РФ рассматривают вывод воздушных сил из оккупированного Крыма — спикер добровольческой армии Юг

Что известно о возможной эвакуации воздушных сил армии РФ из Крыма

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, тема вывода подразделений воздушных сил преступной армии РФ с территории оккупированного Крыма рассматривается высшим руководством государства.

Враг, как ни странно, сейчас в разгар войны занимается вопросами возможной эвакуации своих подразделений, прежде всего, воздушных сил, с территории временно оккупированного Крыма. Естественно, сегодня это не активная фаза, но вопросы эвакуации уже поднимаются в высшей среде.

Он также отметил, что украинские военные продолжают демонстрировать свою боеспособность в воздушном пространстве – даже без использования долгожданных истребителей F-16.

У нас еще нет паритета с Вооруженными силами РФ в небе, временно, но мы прекрасно понимаем, что когда авиационная компонента станет мощнее и активнее, я прямо говорю о скорейшем введении F-16, о чем уже заявлено, в частности, со стороны Нидерландов, то , думаю, вопрос эвакуации может перейти в практическую плоскость, - отметил спикер Добровольческой армии "Юг". Поделиться

Как армия РФ пытается противодействовать атакам украинских морских дронов

По информации аналитиков издания Defence Express и портала Naval News, украинские военные добились значительных успехов в использовании морских дронов и отогнали Черноморский флот преступной армии РФ на 200 миль от побережья.

Однако российские оккупанты постоянно ищут способы противодействия атакам морских дронов украинских военных.

В частности, в бухте Севастополя активно возводили физические барьеры из боновых заграждений.

Кроме того, для поиска в открытом море оккупанты начали использовать архаические патрульные самолеты Бе-12.

По информации аналитиков Naval News, аппаратура этих самолетов рассчитана на обнаружение перископов подлодок на поверхности воды, поэтому должна полностью справиться с обнаружением морских дронов с небольшим корпусом и затем дать целеуказание для других "бортов" морской авиации ЧФ РФ.

Отмечается, что для обнаружения дронов преступная армия РФ использует не только истребители Су-30 или вертолеты Ми-8, но и редкие Ка-29.

Ранее стало известно, что РФ тестирует FPV-дроны-камикадзе против целей на море, и по всей вероятности, враг также отрабатывает инструмент ударов по нашим катерам-камикадзе.