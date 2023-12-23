Россияне заставляют местных в Крыму проходить курсы оперирования дронами – ЦНС

Российские захватчики в оккупированном Крыму производят набор на курсы операторов FPV-дронами при ячейках ДОСААФ. Однако попасть на курс можно только после согласия пойти на войну.

Оккупанты РФ продолжают вербовать молодежь в Крыму

Россияне на временно оккупированных территориях принялись вербовать молодежь на войну. В частности, в Крыму проходит набор на курсы оперирования FPV-дронами при ячейках ДОСААФ.

Попасть на такое обучение можно только с согласия отправиться на фронт после завершения курса.

Отмечается, что это очередное нарушение Россией международного права. Активисты подчеркнули, что россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют.

Российские спецотряды для войны против Украины

На днях новый генерал россиян Михаил Теплинский издал приказ о формировании оккупантами штурмовых отрядов из офицеров на временно оккупированном юге Украины.

Также на временно оккупированной территории Луганской области на севере региона российские захватчики формируют в полевых лагерях подразделения Шторм-Z, в состав которых набрали преимущественно заключенных.

Кроме того, россияне формируют отряды для восстановления утраченных позиций.

Также, по информации ЦНС, враг начал формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон "Донецк".

Конечно, жителей Донецка в нем не будет, набор проводят в Краснодарском крае России.

Подчиняется этот батальон "говорящей бригаде "Терек", не имеющей никакого отношения к казакам.

В Сопротивлении подчеркнули, что Кремль в очередной раз использует "казачество" для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с казачеством.