Росіяни змушують місцевих у Криму проходити курси оперування дронами — ЦНС

Російські загарбники в окупованому Криму проводять набір на курси операторів FPV-дронами при осередках ДОСААФ. Проте потрапити на курс можна лише після згоди піти на війну.

Окупанти РФ продовжують вербувати молодь у Криму

Росіяни на тимчасово окупованих територіях взялися вербувати молодь на війну. Зокрема, у Криму проходить набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДОСААФ.

Потрапити на таке навчання можна лише за згоди вирушити на фронт після завершення курсу.

Зазначається, що це чергове порушення Росією міжнародного права. Активісти наголосили, що росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють.

Російські спецзагони для війни проти України

Днями новопризначений генерал росіян Михайло Теплинський видав наказ про формування окупантами штурмових загонів з офіцерів на тимчасово окупованому півдні України.

Також на тимчасово окупованій території Луганської області на півночі регіону російські загарбники формують у польових таборах підрозділи "Шторм-Z", до складу яких набрали переважно ув'язнених.

Крім того, росіяни формують загони для відновлення втрачених позицій.

Також За інформацією ЦНС, ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк".

Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у Краснодарському краї Росії.

Підпорядковується цей батальйон "казацькій бригаді "Терек", яка не має жодного стосунку до козаків.

У Спротиві наголосили, що Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом.