Армія РФ посилює заходи з пошуку українського підпілля — ЦНС

Злочинна армія РФ збільшує кількість спецпризначенців, які займаються виявленням українського партизанського руху на окупованих територіях.

Що відомо про боротьбу окупаційної армії РФ із українськими партизанами

За інформацією представників Центру національного спротиву, до пошуку українських партизанів на окупованих територіях залучається все більше підрозділів російських спецпризначенців та рядових військових.

Представники ЦНС зазначають, що українські партизани фіксують посилення контрдиверсійних операцій з боку злочинців армії РФ та кремлівських спецслужб на окупованих територіях у Херсонській області.

Зокрема, повідомляється, що російські окупанти створили окремі маневрені групи РЕР, які намагаються перехопити сигнали від супутникових телефонів.

Противнику відомо, що сили оборони використовують у військових цілях апаратуру оператора супутникового зв’язку “Iridium”. Також для прочісування населених пунктів було виділено близько ста представників росгвардії, - повідомляють у ЦНС. Поширити

Що відомо про загострення гуманітарної кризи на окупованих територіях

Представники ЦНС зазначають, що на окупованих злочинною армією РФ територіях України спостерігається гострий дефіцит ліків та медичних працівників.

За попередніми підрахунками на тимчасово окупованих територіях не вистачає понад три тисячі медиків. Також зберігається дефіцит ліків. Адже росіяни повністю переорієнтували медичну систему на ТОТ задля обслуговування окупаційних військ, - наголошують в ЦНС. Поширити

Російські терористи вимагають у цивільних оформлення всіх російських документів в обмін на отримання кваліфікованої медичної допомоги.

Українське підпілля намагається надавати медичну допомогу людям на дому чи у пристосованих для цього приміщеннях медичних пунктів установ.