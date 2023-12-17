Армія РФ посилює заходи з пошуку українського підпілля — ЦНС

Злочинна армія РФ збільшує кількість спецпризначенців, які займаються виявленням українського партизанського руху на окупованих територіях.
Що відомо про боротьбу окупаційної армії РФ із українськими партизанами
За інформацією представників Центру національного спротиву, до пошуку українських партизанів на окупованих територіях залучається все більше підрозділів російських спецпризначенців та рядових військових.
Представники ЦНС зазначають, що українські партизани фіксують посилення контрдиверсійних операцій з боку злочинців армії РФ та кремлівських спецслужб на окупованих територіях у Херсонській області.
Зокрема, повідомляється, що російські окупанти створили окремі маневрені групи РЕР, які намагаються перехопити сигнали від супутникових телефонів.
Що відомо про загострення гуманітарної кризи на окупованих територіях
Представники ЦНС зазначають, що на окупованих злочинною армією РФ територіях України спостерігається гострий дефіцит ліків та медичних працівників.
Російські терористи вимагають у цивільних оформлення всіх російських документів в обмін на отримання кваліфікованої медичної допомоги.
Українське підпілля намагається надавати медичну допомогу людям на дому чи у пристосованих для цього приміщеннях медичних пунктів установ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-