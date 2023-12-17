Армия РФ ужесточает меры по поиску украинского подполья — ЦНС

Что известно о борьбе оккупационной армии РФ с украинскими партизанами

По информации представителей Центра национального сопротивления, к поиску украинских партизан на оккупированных территориях привлекается все большее количество подразделений российских спецназовцев и рядовых военных.

Представители ЦНС отмечают, что украинские партизаны фиксируют ужесточение контрдиверсионных операций со стороны преступников армии РФ и кремлевских спецслужб на оккупированных территориях в Херсонской области.

В частности, сообщается, что российские оккупанты создали отдельные маневренные группы РЭР, которые пытаются перехватить сигналы от спутниковых телефонов.

Противнику известно, что силы обороны используют в военных целях аппаратуру оператора спутниковой связи Iridium. Также для прочеса населенных пунктов было выделено около ста представителей росгвардии, сообщают в ЦНС. Поделиться

Что известно об обострении гуманитарного кризиса на оккупированных территориях

Представители ЦНС отмечают, что на оккупированных преступной армией РФ территориях Украины наблюдается острый дефицит лекарств и медицинских работников.

По предварительным подсчетам, на временно оккупированных территориях не хватает более трех тысяч медиков. Также сохраняется дефицит лекарства. Ведь россияне полностью переориентировали медицинскую систему на ВТО для обслуживания оккупационных войск, - отмечают в ЦНС. Поделиться

Российские террористы требуют в гражданском оформлении всех российских документов в обмен на получение квалифицированной медицинской помощи.

Украинское подполье пытается оказывать медицинскую помощь людям дома или в приспособленных для этого помещениях медицинских пунктов учреждений.