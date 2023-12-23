У РФ розглядають вивід повітряних сил з окупованого Криму — речник добровольчої армії Південь

Що відомо про ймовірну евакуацію повітряних сил армії РФ з Криму

За словами речника Української добровольчої армії “Південь” Сергія Братчука, тема виводу підрозділів повітряних сил злочинної армії РФ з території окупованого Криму розглядається вищим керівництвом держави.

Ворог, як не дивно, зараз, у розпал війни, займається питаннями можливої евакуації своїх підрозділів, перш за все, повітряних сил, з території тимчасово окупованого Криму. Природно, що сьогодні це не активна фаза, але питання евакуації вже піднімаються у вищому середовищі.

Він також зазначив, що українські військові продовжують демонструвати свою боєздатність у повітряному просторі - навіть без використання довгоочікуваних винищувачів F-16.

У нас ще немає паритету зі Збройними силами РФ в небі, тимчасово, але ми прекрасно розуміємо, що коли авіаційна компонента стане потужнішою та активнішою, я прямо кажу про якнайшвидше введення F-16, про що вже заявлено, зокрема, з боку Нідерландів, то, думаю, питання евакуації може перейти в практичну площину, - зазначив речник Добровольчої армії “Південь”. Поширити

Як армія РФ намагається протидіяти атакам українських морських дронів

За інформацією аналітиків виданя Defence Express та порталу Naval News, українські військові досягли значних успіхів у використанні морських дронів і відігнали Чорноморський флот злочинної армії РФ на 200 миль від узбережжя.

Однак російські окупанти постійно шукають способи протидії атакам морських дронів українських військових.

Зокрема, в бухті Севастополя активно зводили фізичні бар’єри із бонових загороджень.

Крім того, для пошуку у відкритому морі окупанти почали використовувати архаїчні патрульні літаки Бе-12.

За інформацією аналітиків Naval News, апаратура цих літаків розрахована на виявлення перископів підводних човнів на поверхні води, тому має цілком впоратись із виявленням морських дронів з невеликим корпусом і потім дати цілевказівку для інших "бортів" морської авіації ЧФ РФ.

Зазначається, що для виявлення дронів злочинна армія РФ використовує не тільки винищувачі Су-30 чи вертольоти Мі-8, але й доволі рідкісні Ка-29.

Раніше стало відомо, що РФ тестує FPV-дрони-камікадзе проти цілей на морі, і цілком ймовірно, що ворог також відпрацьовує інструмент ударів по нашим катерам-камікадзе.