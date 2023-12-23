У РФ розглядають вивід повітряних сил з окупованого Криму — речник добровольчої армії Південь
Категорія
Україна
Дата публікації

У РФ розглядають вивід повітряних сил з окупованого Криму — речник добровольчої армії Південь

Аеродром армії РФ у Криму
Джерело:  FREEДОМ

В Росії розглядають питання евакуації підрозділів повітряних сил з території окупованого Криму. 

Що відомо про ймовірну евакуацію повітряних сил армії РФ з Криму

За словами речника Української добровольчої армії “Південь” Сергія Братчука, тема виводу підрозділів повітряних сил злочинної армії РФ з території окупованого Криму розглядається вищим керівництвом держави.

Ворог, як не дивно, зараз, у розпал війни, займається питаннями можливої евакуації своїх підрозділів, перш за все, повітряних сил, з території тимчасово окупованого Криму. Природно, що сьогодні це не активна фаза, але питання евакуації вже піднімаються у вищому середовищі.

Він також зазначив, що українські військові продовжують демонструвати свою боєздатність у повітряному просторі - навіть без використання довгоочікуваних винищувачів F-16.

У нас ще немає паритету зі Збройними силами РФ в небі, тимчасово, але ми прекрасно розуміємо, що коли авіаційна компонента стане потужнішою та активнішою, я прямо кажу про якнайшвидше введення F-16, про що вже заявлено, зокрема, з боку Нідерландів, то, думаю, питання евакуації може перейти в практичну площину, - зазначив речник Добровольчої армії “Південь”.

Як армія РФ намагається протидіяти атакам українських морських дронів

За інформацією аналітиків виданя Defence Express та порталу Naval News, українські військові досягли значних успіхів у використанні морських дронів і відігнали Чорноморський флот злочинної армії РФ на 200 миль від узбережжя.

Однак російські окупанти постійно шукають способи протидії атакам морських дронів українських військових.

Зокрема, в бухті Севастополя активно зводили фізичні бар’єри із бонових загороджень.

Крім того, для пошуку у відкритому морі окупанти почали використовувати архаїчні патрульні літаки Бе-12.

За інформацією аналітиків Naval News, апаратура цих літаків розрахована на виявлення перископів підводних човнів на поверхні води, тому має цілком впоратись із виявленням морських дронів з невеликим корпусом і потім дати цілевказівку для інших "бортів" морської авіації ЧФ РФ.

Зазначається, що для виявлення дронів злочинна армія РФ використовує не тільки винищувачі Су-30 чи вертольоти Мі-8, але й доволі рідкісні Ка-29.

Раніше стало відомо, що РФ тестує FPV-дрони-камікадзе проти цілей на морі, і цілком ймовірно, що ворог також відпрацьовує інструмент ударів по нашим катерам-камікадзе.

Загалом картина виглядає так – рашисти мають немалий набір інструментів протидії нашим морським дронам, але тут ворог вимушений скоріше реагувати на виклики, які на морі ставлять Сили оборони України. Бо саме Україна зараз має ініціативу у війні в Чорному морі, - зазначають у підсумку аналітики Defence Express.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни змушують місцевих у Криму проходити курси оперування дронами — ЦНС
Дрон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ перекрили Кримський міст та оголосили ракетну небезпеку
Міст
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ виявив розташування десятків ППО поблизу Кримського мосту — фото
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм