АТЕШ виявив розташування десятків ППО поблизу Кримського мосту — фото

Партизани зафіксували розташування десятків російських комплексів ППО по периметру острова Тузла, який розташований посередині Керченської протоки, а також біля в'їзду на Кримський міст.

Що виявили партизани АТЕШ

Як зазначається, окупанти розташували десятки ППО на острові Тузла та біля в'їзду на Кримський міст. Рух опублікував координати цих російських систем ППО, які зібрали після багатоденної розвідки:

45.3179536, 36.4921856

45.2627026, 36.5505486

45.2602334, 36.5649472

Рашистські окупанти намагаються замаскувати пускові установки та радари, обмежити до них доступ за допомогою військових патрулів. Однак нашим агентам вдається діставати таку цінну інформацію. У цьому нам також допомагають наші "очі" всередині ЗС РФ, — йдеться у повідомленні. Поширити

АТЕШ зафіксував перекидання техніки у Криму

Партизани зафіксували перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" на залізниці в Євпаторії тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що загалом було зафіксовано півтора десятка установок. Ймовірно, техніка прямує на лівий берег Херсонської області, де Росія веде активний наступ на позиції українських сил.

Окрім цього 20 грудня рух виявив місце базування військової техніки російських окупантів у Джанкої окупованого Криму. Також агенти руху фіксують появу нових вогневих точок по місту.

15 грудня кримські партизани зафіксували на відео та опублікували координати з місцями розташування російської військової техніки у Джанкойському районі Криму.

14 грудня партизани виявили велику стоянку російської техніки в окупованому Криму. Підпілля стежить за цим місцем дислокації окупантів у Сімферополі.

13 грудня партизани руху "Атеш" проникли на місце будівництва військової частини Росгвардії в окупованій Євпаторії.