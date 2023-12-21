Партизани АТЕШ знайшли військову техніку окупантів на станції Азовське — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує активну розвідувальну діяльність щодо російських окупантів у Криму. Велику кількість озброєння та техніки армії РФ підпільники побачили на станції Азовське.
АТЕШ провів розвідку в Азовському
Партизани АТЕШ виявили нове місце скупчення російської військової техніки.
Про це вони повідомили у своїй групі в Telegram.
Також партизани надали точні координати місцезнаходження окупантів: 45.5879779, 34.5687513
Що побачили партизани у Криму
Представники підпілля виявили на півострові на залізничній станції у Гвардійському у Сімферопольському районі близько 30 цистерн із горючим.
Також у Силах спротиву розповіли про спостереження "дивних подій останніми днями, які пов'язані з майбутньою черговою мобілізацією".
За даними кримських партизанів, у Пушкіному вже немає скупчення техніки, яка раніше тут була зафіксована.