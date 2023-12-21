Партизани АТЕШ знайшли військову техніку окупантів на станції Азовське — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ продовжує активну розвідувальну діяльність щодо російських окупантів у Криму. Велику кількість озброєння та техніки армії РФ підпільники побачили на станції Азовське.

АТЕШ провів розвідку в Азовському

Партизани АТЕШ виявили нове місце скупчення російської військової техніки.

Про це вони повідомили у своїй групі в Telegram.

Наші агенти провели розвідку за всю Росію в Азовському. На залізничній станції помічено військову техніку, виявлено танки, артилерійські гармати. Територія знаходиться під постійною охороною, а військова поліція проводить патрулювання. Також була помічена група солдатів біля потягу, їх викликали за прізвищами й завантажували в пасажирські вагони. Поширити

Також партизани надали точні координати місцезнаходження окупантів: 45.5879779, 34.5687513

Ми активно збираємо інформацію про окупантів та передаємо її СОУ. Ми робимо все, що в наших силах, аби подолати диктаторський режим у Криму, – додали учасники руху опору. Поширити

Що побачили партизани у Криму

Представники підпілля виявили на півострові на залізничній станції у Гвардійському у Сімферопольському районі близько 30 цистерн із горючим.

Це свідчить про підготовку до масштабних військових операцій, які потребують великої кількості палива, – йдеться у публікації. Поширити

Також у Силах спротиву розповіли про спостереження "дивних подій останніми днями, які пов'язані з майбутньою черговою мобілізацією".

На вокзалах міста Джанкоя вже з самого ранку стоїть автомобіль Росгвардії, який забирає мобілізованих. Спецтранспорт і військова поліція контролюють процес. Проте, на залізничних коліях військової техніки не спостерігається, – вказується в повідомленні. Поширити

За даними кримських партизанів, у Пушкіному вже немає скупчення техніки, яка раніше тут була зафіксована.