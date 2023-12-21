Партизаны АТЕШ нашли военную технику оккупантов на станции Азовское — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает активную разведывательную деятельность по отношению к российским оккупантам в Крыму. Большое количество вооружения и техники армии РФ подпольщики увидели на станции Азовское.
АТЕШ провел разведку в Азовском
Партизаны АТЕШ обнаружили новое место скопления российской военной техники.
Об этом они сообщили в своей группе в Telegram.
Также партизаны предоставили точные координаты местонахождение оккупантов: 45.5879779, 34.5687513
Увидевшие партизаны в Крыму
Представители подполья обнаружили на полуострове на железнодорожной станции в Гвардейском в Симферопольском районе около 30 цистерн с горючим.
Также в Силах сопротивления рассказали об наблюдении "странных событий в последние дни, связанные с предстоящей очередной мобилизацией".
По данным крымских партизан, в Пушкино уже нет скопления техники, ранее здесь была зафиксирована.