Партизаны АТЕШ нашли военную технику оккупантов на станции Азовское — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжает активную разведывательную деятельность по отношению к российским оккупантам в Крыму. Большое количество вооружения и техники армии РФ подпольщики увидели на станции Азовское.

АТЕШ провел разведку в Азовском

Партизаны АТЕШ обнаружили новое место скопления российской военной техники.

Об этом они сообщили в своей группе в Telegram.

Наши агенты провели разведку за всю Россию в Азовском. На железнодорожной станции замечена военная техника, обнаружены танки, артиллерийские орудия. Территория находится под постоянной охраной, а военная полиция проводит патрулирование. Также была замечена группа солдат возле поезда, их вызывали по фамилиям и загружали в пассажирские вагоны. Поделиться

Также партизаны предоставили точные координаты местонахождение оккупантов: 45.5879779, 34.5687513

Мы активно собираем информацию об оккупантах и передаем ее СОУ. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы преодолеть диктаторский режим в Крыму, – добавили участники сопротивления. Поделиться

Увидевшие партизаны в Крыму

Представители подполья обнаружили на полуострове на железнодорожной станции в Гвардейском в Симферопольском районе около 30 цистерн с горючим.

Это свидетельствует о подготовке к масштабным военным операциям, требующим большого количества топлива, говорится в публикации. Поделиться

Также в Силах сопротивления рассказали об наблюдении "странных событий в последние дни, связанные с предстоящей очередной мобилизацией".

На вокзалах города Джанкоя уже с самого утра стоит автомобиль Росгвардии, который уносит мобилизованных. Спецтранспорт и военная полиция контролируют процесс. Однако на железнодорожных путях военной техники не наблюдается, – указывается в сообщении. Поделиться

По данным крымских партизан, в Пушкино уже нет скопления техники, ранее здесь была зафиксирована.