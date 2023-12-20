АТЕШ проводит разведку на Тульском заводе по производству оружия – фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ проводит разведку на Тульском заводе по производству оружия – фото

Завод
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Источник:  АТЕШ

Партизаны разведали вооруженный завод в Туле. Там производится оружие и боеприпасы, которые используются в войне против Украины.

Что обнаружили партизаны на Тульском оружейном заводе

Как отметил АТЕШ, их агенты работают на оружейном заводе города Тула. Их задача разведать все возможные детали на этом объекте оборонного производства, а также извлечь технические документы.

Партизаны уточняют, что это одно из старейших оборонных предприятий РФ, входящее в состав холдинговой компании НПО «Высокоточные комплексы» государственной компании «Ростех». На этом заводе производится оружие и боеприпасы, которые используются в войне против Украины.

Мы активизируем свои усилия по проникновению и разведке предприятий военно-промышленного комплекса России. Мы снизим их военный потенциал и поможем победить в этой жестокой войне, – рассказали в АТЕШ.

Координаты завода – 54.197645011843, 37.62090136330

Деятельность украинских партизан в РФ и на оккупированных территориях

Украинские партизаны ведут активную разведку на оккупированных территориях. Они собирают информацию о расположении русских воинских частей, техники и складов боеприпасов. Далее эта информация передается силам обороны Украины.

Ранее мы сообщали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму российскую ЗРПК "Панцирь-С1". Фотографии и местонахождение партизаны выложили в сеть и передали ВСУ.

Также мы писали, что партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве.

Также представители подполья во временно оккупированном Крыму обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" российских интервентов в Севастополе неподалеку от Инкерманской бухты. Партизаны передали Силам обороны информацию и обнародовали координаты.

Перед этим партизаны "Атеш" обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.

Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции окупантов.

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