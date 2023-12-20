АТЕШ проводить розвідку на Тульському заводі з виробництва зброї — фото

Партизани розвідали збройний завод в Тулі. Там виробляється зброя та боєприпаси, які використовуються у війні проти України.

Що виявили партизани на Тульському збройовому заводі

Як зазначив АТЕШ, їхні агенти працюють на заводі зброї міста Тула. Їхнє завдання розвідати всі можливі деталі на цьому об'єкті оборонного виробництва, а також видобути технічні документи.

Партизани уточнюють, що це одне із найстаріших оборонних підприємств РФ, яке входить до складу холдингової компанії НВО «Високоточні комплекси» державної компанії «Ростех». На цьому заводі виробляється зброя та боєприпаси, які використовуються у війні проти України.

Ми активізуємо свої зусилля щодо проникнення та розвідки підприємств військово-промислового комплексу Росії. Ми знизимо їхній військовий потенціал і допоможемо перемогти у цій жорстокій війні, – розповіли в АТЕШ. Поширити

Координати заводу - 54.197645011843, 37.62090136330

Діяльність українських партизанів у РФ та на окупованих територіях

Українські партизани ведуть активну розвідку на окупованих теренах. Вони збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки та складів боєприпасів. Далі ця інформація передається Силам оборони України.

Раніше ми повідомляли, що партизани виявили в окупованому Криму російську ЗРПК "Панцир-С1". Фотографії та місце розташування партизани виклали в мережу та передали ЗСУ.

Також ми писали, що партизани пробралися до головного управління Росгвардії у Москві.

Також представники підпілля у тимчасово окупованому Криму виявили місцезнаходження ЗРПК "Панцир-С1" російських інтервентів у Севастополі неподалік Інкерманської бухти. Партизани передали Силам оборони інформацію та оприлюднили координати.

Перед цим партизани "Атеш" виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.

Також партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.