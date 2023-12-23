Партизаны зафиксировали расположение десятков российских комплексов ПВО по периметру острова Тузла, расположенного посреди Керченского пролива, а также у въезда на Крымский мост.

Что обнаружили партизаны АТЕШ

Как отмечается, оккупанты расположили десятки ПВО на острове Тузла и у въезда на Крымский мост. Движение опубликовало координаты этих российских систем ПВО, которые собрали после многодневной разведки:

45.3179536, 36.4921856

45.2627026, 36.5505486

45.2602334, 36.5649472

Рашистские оккупанты пытаются замаскировать пусковые установки и радары, ограничить к ним доступ с помощью военных патрулей. Однако нашим агентам удается получать такую ценную информацию. В этом нам также помогают наши "глаза" внутри ВС РФ, говорится в сообщении. Поделиться

АТЕШ зафиксировал опрокидывание техники в Крыму

Партизаны зафиксировали перегрузку советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" на железной дороге в Евпатории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что всего было зафиксировано полтора десятка установок. Вероятно, техника следует на левый берег Херсонской области, где Россия ведет активное наступление на позиции украинских сил.

Кроме этого, 20 декабря движение обнаружило место базирования военной техники российских оккупантов в Джанкое оккупированного Крыма. Также агенты движения фиксируют появление новых огневых точек по городу.

15 декабря крымские партизаны запечатлели на видео и опубликовали координаты с местоположениями российской военной техники в Джанкойском районе Крыма.

14 декабря партизаны обнаружили обширную стоянку российской техники в оккупированном Крыму. Подполье следит за этим местом дислокации окупантов в Симферополе.

13 декабря партизаны движения "Атеш" проникли на место постройки воинской части Росгвардии в оккупированной Евпатории.