Партизаны АТЕШ обнаружили скрытую военную базу оккупантов в Крыму — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ нашло базу инженерной и боевой техники армии РФ в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Захватчики готовятся к обороне аннексированного ими полуострова.

АТЕШ разведал о новой военной базе оккупантов в Заречном

АТЕШ обнаружил базу инженерной и боевой техники российской оккупационной армии в Джанкойском районе Крыма.

Об этом подпольщики сообщили в своей группе в Telegram.

В ходе разведки наш агент обнаружил базу хранения инженерной техники и скрытую позицию военной техники оккупантов в населенном пункте Заречное. Поделиться

Сообщается о десятках экскаваторов и грузовых машин, используемых для земляных работ. Рашисты продолжают обустраивать фортификационные сооружения на севере Крыма.

АТЕШ отметили координаты базы инженерной техники оккупантов: 45.7441910, 34.4925270.

Также на выезде из населенного пункта мы обнаружили несколько единиц военной техники, которую россияне прячут среди деревьев. Координаты: 45.7340753, 34.4737257. Поделиться

Кроме того, подразделения армии РФ построили 3 линии "зубов дракона" на участке дороги Заречное-Чайкино: 45.7803261739, 34.54608340793.

Рашисты не перестают строить защиту вокруг полуострова, ведь они уверены в неотвратимости битвы за Крым. И в этом сражении мы будем победителями. Присоединяйся к АТЕШ и участвуй в освобождении дома! – говорится в сообщении. Поделиться

АТЕШ зафиксировал переброску техники в Крыму

Партизаны зафиксировали перегрузку советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" на железной дороге в Евпатории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что всего было зафиксировано полтора десятка установок. Вероятно, техника следует на левый берег Херсонской области, где Россия ведет активное наступление на позиции украинских сил.