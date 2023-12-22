Партизаны АТЕШ обнаружили скрытую военную базу оккупантов в Крыму — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ нашло базу инженерной и боевой техники армии РФ в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Захватчики готовятся к обороне аннексированного ими полуострова.
АТЕШ разведал о новой военной базе оккупантов в Заречном
АТЕШ обнаружил базу инженерной и боевой техники российской оккупационной армии в Джанкойском районе Крыма.
Об этом подпольщики сообщили в своей группе в Telegram.
Сообщается о десятках экскаваторов и грузовых машин, используемых для земляных работ. Рашисты продолжают обустраивать фортификационные сооружения на севере Крыма.
АТЕШ отметили координаты базы инженерной техники оккупантов: 45.7441910, 34.4925270.
Кроме того, подразделения армии РФ построили 3 линии "зубов дракона" на участке дороги Заречное-Чайкино: 45.7803261739, 34.54608340793.
АТЕШ зафиксировал переброску техники в Крыму
Партизаны зафиксировали перегрузку советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" на железной дороге в Евпатории временно оккупированного Крыма.
Отмечается, что всего было зафиксировано полтора десятка установок. Вероятно, техника следует на левый берег Херсонской области, где Россия ведет активное наступление на позиции украинских сил.
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