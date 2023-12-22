Партизаны АТЕШ обнаружили скрытую военную базу оккупантов в Крыму — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны АТЕШ обнаружили скрытую военную базу оккупантов в Крыму — видео

Заречное
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Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ нашло базу инженерной и боевой техники армии РФ в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Захватчики готовятся к обороне аннексированного ими полуострова.

АТЕШ разведал о новой военной базе оккупантов в Заречном

АТЕШ обнаружил базу инженерной и боевой техники российской оккупационной армии в Джанкойском районе Крыма.

Об этом подпольщики сообщили в своей группе в Telegram.

В ходе разведки наш агент обнаружил базу хранения инженерной техники и скрытую позицию военной техники оккупантов в населенном пункте Заречное.

Сообщается о десятках экскаваторов и грузовых машин, используемых для земляных работ. Рашисты продолжают обустраивать фортификационные сооружения на севере Крыма.

АТЕШ отметили координаты базы инженерной техники оккупантов: 45.7441910, 34.4925270.

Также на выезде из населенного пункта мы обнаружили несколько единиц военной техники, которую россияне прячут среди деревьев. Координаты: 45.7340753, 34.4737257.

Кроме того, подразделения армии РФ построили 3 линии "зубов дракона" на участке дороги Заречное-Чайкино: 45.7803261739, 34.54608340793.

Рашисты не перестают строить защиту вокруг полуострова, ведь они уверены в неотвратимости битвы за Крым. И в этом сражении мы будем победителями. Присоединяйся к АТЕШ и участвуй в освобождении дома! – говорится в сообщении.

АТЕШ зафиксировал переброску техники в Крыму

Партизаны зафиксировали перегрузку советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" на железной дороге в Евпатории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что всего было зафиксировано полтора десятка установок. Вероятно, техника следует на левый берег Херсонской области, где Россия ведет активное наступление на позиции украинских сил.

Наши агенты по всему Крыму и Херсонской области будут продолжать фиксировать этот эшелон. Вся информация будет передана СОУ. Ожидаем прожарки, – добавляет АТЕШ.

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